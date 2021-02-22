Новый детский реанимобиль закупили для Пинска и района

22 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пинское ремонтно-строительное управление приобрело для Пинской центральной больницы детский реанимобиль, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач Пинской центральной поликлиники Игорь Киктенко.

"Срок эксплуатации детского реанимобиля - до пяти лет. Поэтому рассмотрели вопрос о закупке новой машины, нашли возможности привлечения спонсорской помощи. Ее оказало Пинское РСУ, которое закупило для детской больницы автомобиль "Форд Транзит". Он сейчас проходит техосмотр и регистрацию. Планируем, что новый реанимобиль выйдет на линию в начале марта", - рассказал Игорь Киктенко.

Ожидают в Пинске также поставку нового компьютерного томографа. Оборудование приобретает Министерство здравоохранения за счет займа Международного банка реконструкции и развития в целях борьбы с коронавирусом. КТ марки Revolution Evo будет делать 128 срезов. Его установят в приемном отделении центральной больницы.

"Такое расположение компьютерного томографа позволит организовать работу приемного отделения по типу диагностического центра. Рядом находятся МРТ, УЗИ-кабинет. Нынешний томограф стоит в рентгенологическом отделении на втором этаже больницы. На первом этаже будет более удобно и пациентам, и персоналу", - отметил главврач. Он добавил, что существующий томограф продолжит работать.

По словам Игоря Киктенко, в этом году в Пинске проработают варианты замены эндоскопического оборудования. "При поддержке горисполкома планируем осуществлять закупку определенного эндоскопического оборудования в поликлиники, чтобы улучшить качество и доступность этого вида исследований", - подытожил он.-0-