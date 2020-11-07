Новый дом для военнослужащих заложили в Бресте

7 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня заложили новый дом для военнослужащих, передает корреспондент БЕЛТА.

Церемония состоялась в заречном микрорайоне ЮЗМР-5 по ул.Мытной. Здесь для Министерства обороны запланировано строительство 16-этажного жилого дома (КПД-17) для 128 семей военнослужащих. На площадке на месте строительства собрались будущие новоселы, представители руководства города и Брестского гарнизона, строители.

Командующий силами специальных операций Вооруженных Сил генерал-майор Вадим Денисенко поблагодарил городские власти за оперативное исполнение поручений главы государства, данные им в июне при посещении 38-й бригады. "Когда семьи военнослужащих живут в нормальных условиях, тогда и служба будет получаться, и задачи, которые стоят перед ними, будут выполняться, - отметил он. - В Бресте была наиболее сложная ситуация с жильем. Посещение главой государства 38-й бригады и принятие решения о строительстве кооперативных домов, служебного жилья очень важно для нас. Думаю, в течение двух лет эту проблему в Брестском гарнизоне мы решим, и Брест останется самым желанным местом службы для офицера".

Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук заметил, что в городе всегда было особое отношение к людям в погонах. Он обратил внимание на хороший, уже апробированный проект дома и удобную локацию будущей новостройки: рядом не только парк 1000-летия города, но и 38-я бригада. "Думаю, это не последний дом, который мы закладываем для военнослужащих. В этом году для них строим 45 квартир, а всего за пятилетку построили тысячу квартир. Мы и дальше будем создавать для людей в погонах максимальные преференции. Это нравственный долг власти - делать службу в армии максимально престижной и комфортной, чтобы бытовые проблемы не отвлекали военнослужащих от задач боевой подготовки", - сказал мэр.

Почетные гости заложили в фундамент дома символическую капсулу с памятным посланием потомкам с призывом беречь мир, любить свое отечество и родную землю.

Нормативный срок строительства дома - 14 месяцев. Но уже во время церемонии Александр Рогачук пообещал, что ровно через год здесь состоится вручение ключей новоселам.

Сейчас в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий в Брестском гарнизоне состоит 551 человек, в том числе в областном центре - 508 военнослужащих.-0-