Новый эколого-туристический комплекс открыли в Пинском районе

10 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Эколого-туристический комплекс "Тишина" заработал в Пинском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

Объект на берегу озера Городищенское создан государственным природоохранным учреждением "Ландшафтные заказники республиканского значения "Средняя Припять" и "Простырь" при поддержке местных органов власти. Свой вклад в финансирование проекта вложило также сельхозпредприятие "Почапово".

Комплекс занимает участок приозерной террасы и включает в себя экологическую тропу, смотровую вышку, пирс с лодками и байдарками, закрытую беседку, где можно проводить различные мероприятия, зону барбекю, фотозону и другие объекты туристической инфраструктуры. Место для обустройства объекта выбрано не случайно: в минувшем столетии здесь располагался "Дом туриста" и байдарочный центр - полюбоваться местными красотами, совершить водную прогулку по озеру сюда съезжалось множество туристов.

Для гостей комплекса предусмотрены пеший и водный маршруты вдоль берега озера. На экотропе, получившей название "Удивительное рядом", установлены информационные стенды, интерактивные тематические площадки. Рассказ экскурсовода дополнит знания о флоре и фауне Припятского Полесья.

"Такие туристические комплексы служат не только организации цивилизованного отдыха на природе, но и экологическому воспитанию посетителей. Заказник "Средняя Припять" представляет собой, пожалуй, самую большую в Европе естественную болотную пойму. В прошлом году в районе озера Блудное открыли первую экотропу, протяженностью около километра. Ее маршрут проходит по участку, где в естественном состоянии сохранились открытые низинные осоковые болота и пойменные луга", - отметили в райисполкоме.

Первыми новую экологическую тропу прошли учащиеся Городищенской средней школы. В открытии комплекса также приняли участие представители местных органов власти, СМИ, краеведы, экологи.-0-