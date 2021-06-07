Новый ИВЛ-аппарат передан Дому ребенка в Гродно

7 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Новый аппарат искусственной вентиляции легких сегодня вручили Гродненскому областному специализированному дому ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики. Новое медицинское оборудование закуплено в рамках проекта "Дай пять добру" Белорусского фонда мира и компании "5 элемент", передает корреспондент БЕЛТА.

Аппарат будет использоваться в палате паллиативной помощи Дома ребенка. Открыли ее в мае 2018 года. Помощь здесь оказывается детям, нуждающимся в аппаратах искусственной вентиляции легких. Сейчас в палате задействованы все шесть ИВЛ-аппаратов.

"Это очень дорогостоящее оборудование. Но, как и любая техника, оно со временем требует ремонта, обслуживания. Поэтому мы очень рады поступлению нового аппарата. Такой подарок - возможность дышать и жить для ребенка", - рассказал главный врач Гродненского областного специализированного дома ребенка Олег Стребков. Он подчеркнул, что в доме ребенка созданы все условия для оказания качественной паллиативной помощи, и новый ИВЛ-аппарат будет в этом значимым подспорьем.

Олег Стребков

Всего же в Доме ребенка на лечении находятся около 60 детей, шестеро из них - в палате паллиативной помощи. Работают с детьми 6 врачей, около 70 медсестер, свыше 50 нянечек. Материальная база учреждения также постоянно совершенствуется. Благодарны здесь всем, кто оказывает для этих целей благотворительную помощь.

"Это уже наш четвертый приезд в Дом ребенка. Ранее помогали в обустройстве палат, приобретении необходимого оборудования. Сегодня передаем новый ИВЛ-аппарат, который, надеемся, позволит сохранить чью-то жизнь", - отметил председатель правления Гродненского областного отделения ОО "Белорусский фонд мира" Иван Колбаско. Он рассказал, что фонд мира также продолжает активно поддерживать медиков, задействованных с борьбе с коронавирусом.

Иван Колбаско

Проект "Дай пять добру" стартовал в 2017 году. Благодаря ему детские учреждения в разных регионах страны получили необходимые аппараты жизнеобеспечения, укрепили свою материально-техническую базу. В 2021 году в специализированные детские учреждения в стране планируется передать 9 ИВЛ-аппаратов.-0-

Фото Леонида Щеглова