Новый корпус Брестской детской облбольницы планируют ввести в строй осенью

19 февраля, Береза /Корр. БЕЛТА/. Строительство нового корпуса Брестской детской областной больницы планируется завершить в этом году. Об этом заявил журналистам председатель облисполкома Юрий Шулейко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Объект требует особого внимания, потому что речь идет об оказании детям высококвалифицированной помощи. Ведется модернизация, предусмотренная Минздравом. Фактически заканчиваются строительно-монтажные работы. Планируем к ноябрю ввести новый корпус. Кроме того, нужно сделать в больнице работы, которые требуют времени: утепление фасадов, ремонт палат и других помещений", - сказал Юрий Шулейко.

К 2022 году в заречной части Бреста планируется завершить строительство медицинского центра. Там разместятся взрослая и детская поликлиники, женская консультация. "Одно из современнейших запроектированных в Бресте медучреждений. Этот объект планируем закончить к Новому году: строители дают обязательства сократить сроки. После этого начнем укомплектование оборудованием", - добавил председатель облисполкома. Также в Малорите в этом и следующем годах капитально отремонтируют хирургический корпус районной больницы.

Юрий Шулейко подчеркнул, что в нынешней пятилетке перед здравоохранением региона стоят серьезные задачи. "С пристрелом на будущее нужно укрепить материально-техническую базу, повысить уровень профессионализма врачей, максимально укомплектовать районы, - обратил внимание губернатор. - Делим область на три зоны: Брест, Барановичи и Пинск. Это наши межрайонные центры для оказания медицинской помощи. Естественно, высокотехнологичное оборудование будет сосредоточено в этих регионах".

В Березовской райбольнице сегодня открыли кабинет компьютерной томографии. В этом месяце такие же аппараты заработали в Столине и Кобрине. В нынешнем году КТ поставят также в Барановичский онкодиспансер и Пинскую центральную больницу. Прорабатывается возможность закупки компьютерного томографа для Лунинецкой райбольницы за счет Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.-0-