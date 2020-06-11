Новый корпус онкодиспансера ввели в строй в Пинске

11 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске сегодня официально введен в строй новый корпус межрайонного онкологического диспансера, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач центральной поликлиники города Игорь Киктенко.

Мероприятие прошло в формате рабочего совещания с участием председателя горисполкома Ивана Ребковца. По его словам, необходимость повышать качество медицинской помощи онкологическим пациентам в городе назрела давно. "Вопрос напрямую связан с полноценным оснащением онкодиспансера современным медицинским и радиотерапевтическим оборудованием, качественным улучшением условий пребывания пациентов и труда медицинского персонала", - отметил мэр.

С этой целью решено было реконструировать соседнее с диспансером двухэтажное здание по ул.Советской, 42, в котором в разные годы размещались различные учреждения здравоохранения. Проект включили в инвестиционную программу Брестской области. Специалисты Пинского РСУ выполнили все работы менее чем за год, освоив на объекте Br3,8 млн.

Теперь в новом здании разместятся приемный покой, химиотерапевтическое и хирургическое отделения с операционным блоком и палатами интенсивной терапии. Для удобства пациентов и медработников установлен лифт, выполнены требования безбарьерной среды. В историческом здании останутся рентгеновское и радиологическое отделения, кабинеты эндоскопии, УЗИ, лаборатория. Новый и старый корпуса соединены просторной галереей.

По словам главного врача центральной поликлиники, реконструкцию старого корпуса диспансера, который представляет собой сблокированные здания разных лет постройки, в дальнейшем планируется продолжить.

Межрайонный онкологический диспансер обслуживает жителей Пинска, Пинского, Столинского, Лунинецкого и Ивановского районов. За год в учреждении здравоохранения проходят лечение около 3,5 тыс. пациентов. Сейчас на учете здесь находятся более 11 тыс. человек. Ежегодно в зоне обслуживания онкодиспансера его специалисты выявляют 1,6-1,7 тыс. новых случаев заболеваний.-0-