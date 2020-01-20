20 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Новый микрорайон начнут застраивать в Ивацевичах в этом году, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя райисполкома Андрей Регес.

Проект многоэтажной застройки сейчас проходит государственную экспертизу. Начать возведение первого дома в этом квартале планируется в конце нынешнего года, завершить - в 2021-м. Ориентировочно застройка территории будет вестись шесть лет. В новом микрорайоне предусмотрены 17 многоквартирных домов. Больше половины из них будут пятиэтажными, два дома - в семь этажей, еще столько же - в девять. Жилье смогут получить около 800 семей.

"Новый микрорайон закладывается вблизи трассы Р44 Ивацевичи - Гродно. Параллельно с жильем будут обустраиваться автомобильные стоянки, придомовые территории с детскими площадками. В этом квартале инвестор уже купил участок для строительства магазина для торговли продовольственными и промышленными товарами. Под пятно застройки также возможно размещение детского сада, но это дальняя перспектива", - отметил Андрей Регес.

В районе уделят внимание и другим инфраструктурным проектам. В частности, Брестский облисполком утвердил перечень объектов благоустройства в городском поселке Телеханы - наведение порядка там будет вестись в 2020-2021 годах. Продолжится капитальный ремонт главного корпуса Ивацевичской центральной районной больницы. Завершится строительство двух молочно-товарных ферм, еще три начнут возводить.-0-