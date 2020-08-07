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07 августа 2020, 14:39

Новый паспорт в 100-летний юбилей вручили ветерану войны из Гродно

Фото из архива
Фото из архива

7 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно с 100-летием поздравили ветерана Великой Отечественной войны Надежду Петриго, передает корреспондент БЕЛТА.

Торжества прошли у дома ветерана на одной из улочек в центре Гродно. Поздравить ее пришли представители местной власти, общественных объединений, организаций, а также учреждений образования. Юбиляру вручили и новый паспорт: в личном номере, как отмечалось во время вручения, числа, совпадающие со знаковыми датами, символизирующими День Победы, День Независимости и 75-летие Великой Победы.

"Такое внимание не только очень приятно. Важно, что в Беларуси помнят историю, не забывают, какой ценой далась победа, поддерживают нас, ветеранов. Это придает нам сил, поднимает дух. Желаю молодым поколениям счастья, здоровья и только мирных лет", - отметила Надежда Петриго.

Надежда Ульяновна в войну была партизанской разведчицей и связной. После победы активно участвовала в восстановлении и развитии мирной страны. И сейчас ветеран не теряет бодрости духа и даже продекламировала собравшимся несколько строк из "Лесной песни".

"Мы низко кланяемся ветеранам за все то, что они сделали для родной земли и в военное, и в мирное время. Мы благодарны им за тот огромный жизненный опыт, которым они делятся с нами. В Гродненской области 100-летний рубеж перешагнули 50 женщин и только 7 мужчин. Это поколение вынесло тяжелейшие испытания, но смогло не просто победить, но и восстановить страну. Теперь нынешним поколениям необходимо ее сохранить", - отметил заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк.

Поздравили ветерана с юбилеем и представители союза женщин. Председатель первичной организации БСЖ ГрГУ имени Янки Купалы, декан факультета экономики и управления Марина Карпицкая передала Надежде Петриго уникальные документы. Волонтеры из числа студентов-купаловцев благодаря кропотливой поисковой работе установили место захоронения ее мужа Алексея Цибисова, погибшего за несколько месяцев до победы на территории Польши. Выяснилось, что Алексея Цибисова наградили медалью "За отвагу", но получить он ее при жизни не успел. Надежде Петриго передали копии документов.-0-

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