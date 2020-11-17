Новый резидент СЭЗ "Минск" будет производить кровельные и фасадные материалы

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В свободной экономической зоне "Минск" зарегистрирован пятнадцатый в 2020 году резидент: компания "МКтрейд" планирует открыть новый цех по выпуску заборных и кровельных элементов строений коттеджного типа. Об этом БЕЛТА сообщили в администрации СЭЗ.

Компания намерена расширить собственные мощности и организовать на производственных площадях в Фаниполе новый цех.

Собственное производство ООО "МКтрейд" представляет собой современный сервисный металлоцентр смешанного типа (производство и переработка). Компания специализируется на изготовлении изделий из оцинкованной стали с различными видами полимерных покрытий. В основном это кровельные и фасадные материалы, гладкий лист, штрипс и доборные элементы.

СЭЗ "Минск" образована в 1998 году. За время своей деятельности стала лидирующим промышленным центром и привлекла инвестиций на сумму более $2 млрд. Здесь зарегистрировано около 120 резидентов. Основные промышленные отрасли, в которых работают предприятия СЭЗ, - машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая, лесная, строительная промышленность. В бизнес на территории СЭЗ вложили капитал инвесторы более чем из 20 стран. Продукция компаний-резидентов поставляется на рынки 70 государств.-0-