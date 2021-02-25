Новый резидент СЭЗ "Минск" построит установку для экономии электроэнергии другими резидентами

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В свободной экономической зоне "Минск" зарегистрирован новый резидент: компания "Альтоватт" будет реализовывать инвестиционный проект по строительству и обслуживанию энерготехнологической установки для нужд других резидентов. Об этом БЕЛТА сообщили в администрации СЭЗ.

Строительство энерготехнологической установки позволит компаниям-резидентам СЭЗ "Минск" снизить себестоимость своей продукции за счет оптимизации затрат на электроэнергию в дневное время. Это станет возможно благодаря использованию систем хранения энергии мегаваттного класса (СХЭ). ООО "Альтоватт" также будет оказывать услуги резидентам по обслуживанию СХЭ в течение всего срока эксплуатации.

Управлять проектом на стадии проектирования и строительства будет компания "Пьюа Энерджи", которая курирует проекты ирландских инвесторов в Республике Беларусь. То есть будут вложены ирландские инвестиции в сумме порядка 4,5 млн евро.

СЭЗ "Минск" образована в 1998 году. За время своей деятельности стала лидирующим промышленным центром и привлекла инвестиций на сумму более $2 млрд, способствовала экспорту продукции собственного производства резидентами на сумму, превышающую $12 млрд, созданию свыше 26 тыс. новых рабочих мест. На территории СЭЗ "Минск" построено и реконструировано 45 современных заводов, создана необходимая инженерная инфраструктура. Сегодня здесь зарегистрировано 120 резидентов. Основные промышленные отрасли, в которых работают предприятия СЭЗ, - машиностроение и металлообработка, автомобилестроение, производство строительных материалов, электроника и полиграфия.-0-