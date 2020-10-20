Новый резидент СЭЗ "Минск" построит завод по производству изделий из алюминия

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В свободной экономической зоне "Минск" зарегистрирован четырнадцатый в 2020 году резидент: компания "БАЗИСПРО-ГРУПП" планирует реализовывать инвестиционный проект по производству алюминиевой дистанционной рамки для светопрозрачных ограждающих конструкций. Об этом БЕЛТА сообщили в администрации СЭЗ.

На начальном этапе производство будет организовано на арендных площадях. В перспективе предполагается строительство собственного завода на территории СЭЗ.

Основными потребителями выпускаемой продукции станут строительные компании Беларуси, а также стран ближнего зарубежья. Изготовленные с использованием алюминиевой рамки ограждения широко применяются при строительстве современных зданий.

СЭЗ "Минск" образована в 1998 году. За время своей деятельности стала лидирующим промышленным центром и привлекла инвестиций на сумму более $2 млрд. Здесь зарегистрировано около 120 резидентов. Основные промышленные отрасли, в которых работают предприятия СЭЗ, - машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая, лесная, строительная промышленность. В бизнес на территории СЭЗ вложили капитал инвесторы из более чем 20 стран. Продукция компаний-резидентов поставляется на рынки 70 государств.-0-