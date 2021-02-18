Новый резидент СЭЗ "Витебск" будет развивать производство комплектующих для сельхозмашин

18 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Резидентом СЭЗ "Витебск" зарегистрировало частное предприятие "НОВЫЙ ВЕК спринг" с проектом по модернизации импортозамещающего производства комплектующих для сельскохозяйственной техники, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации СЭЗ.

Проектом предусматривается техническое переоснащение и модернизация производства, приобретение современного высокопроизводительного оборудования. Это позволит нарастить общий объем выпуска продукции не менее чем в 1,5 раза, расширить ассортимент пружинных зубьев, а также пружин растяжения и сжатия для предприятий машиностроения.

Новый резидент СЭЗ является ассоциированным членом российской ассоциации "Росспецмаш", которая объединяет производителей сельскохозяйственной, строительной и дорожной техники, прицепов и полуприцепов. Более половины производимой продукции витебское предприятие поставляет партнерам из России. Реализация инвестиционного проекта в статусе резидента СЭЗ "Витебск" создаст дополнительные возможности для диверсификации экспорта и наращивания объемов поставок на внешние рынки.

ЧП "НОВЫЙ ВЕК спринг" стало третьим резидентом СЭЗ, зарегистрированным в 2021 году, и планирует развиваться на территории одного из секторов в Витебске. Кроме того, в качестве перспективных для регистрации в СЭЗ "Витебск" рассматриваются еще два инвестиционных проекта по созданию парка деревообрабатывающих производств и организации предприятия по выпуску биоугля, интерес к реализации которых проявляют инвесторы из Китая и Швеции.

Всего в СЭЗ "Витебск" реализуется 56 инвестиционных проектов с участием инвесторов из 15 стран, в том числе Германии, Чехии, России, Польши, Великобритании, США, Израиля, Кипра, Эстонии.

СЭЗ "Витебск" образована в 1999 году и состоит из 16 секторов общей площадью почти 2,8 тыс. га, из которых восемь расположены в Витебске, пять в Оршанском районе, а также по одному в Новополоцке, Поставах и Полоцком районе.-0-