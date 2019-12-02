Новый резидент СЭЗ "Витебск" организует в Орше сбор и переработку строительных отходов

2 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Резидентом СЭЗ "Витебск" зарегистрировано частное строительное унитарное предприятие "Линия Сноса", которое организует сбор и переработку вторичных материальных ресурсов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации СЭЗ.

Предприятие создано с участием белорусских инвесторов и разместится на одной из площадок СЭЗ в Орше. Оно будет реализовывать проект по утилизации бетона, строительного мусора, древесных отходов, отходов рубероида и битума, образующихся при разборке сооружений, а также других вторичных материальных ресурсов. Впоследствии продукты переработки могут использоваться в дорожном строительстве, производстве кровельных материалов, ландшафтном дизайне, на животноводческих фермах и птицефабриках.

Реализация инвестпроекта будет способствовать выполнению программы социально-экономического развития Оршанского района до 2023 года, утвержденной указом №506, отметили в администрации СЭЗ.

СЭЗ "Витебск" образована в 1999 году и состоит из 16 секторов общей площадью почти 2,8 тыс. га, из которых семь расположены в Витебске, пять в Оршанском, а также по одному в Витебском, Полоцком, Поставском районах и Новополоцке. Резидентами СЭЗ зарегистрированы 49 предприятий с участием инвесторов из 14 стран, в том числе Германии, Чехии, России, Польши, Великобритании, США, Израиля, Кипра, Эстонии, Литвы.-0-