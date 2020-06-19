Новый томограф доставили в 5-ю клиническую больницу Минска

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компьютерный рентгеновский томограф SOMATOM go.Тор доставили сегодня в новый неврологический корпус 5-й клинической больницы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-служба Министерства здравоохранения.

Оборудование, производящее 128 срезов за оборот, обеспечивает высокое качество исследований для любой категории пациентов. Томограф адаптирован под любые параметры, индивидуальные особенности и возможности пациента, вне зависимости от сложности клинической задачи.

Как рассказал министр здравоохранения Владимир Караник, планируется, что в стационары и поликлиники Минска поступит еще 9 таких компьютерных томографов. Это значительно повысит доступность всех видов исследований для граждан столицы.

О поставках современного оборудования договорился лично глава государства с бизнесменом Михаилом Гуцериевым. Сейчас проводится оценка помещений поликлиник и больниц столицы. Установка томографов требует реконструкции некоторых зданий, так как предусматривает усиление строительных конструкций из-за веса оборудования, проектирование и планировку отдельных кабинетов для обеспечения радиационной защиты, размещение инженерных систем.

По словам главного врача больницы Михаила Назарчука, аппарат позволит ежесуточно обследовать до 40 пациентов. Ожидается, что монтажные и пусконаладочные работы завершатся через неделю. Следующим этапом модернизации больницы будет ввод в эксплуатацию приемного отделения. Там разместится вся диагностическая аппаратура, в том числе два аппарата МРТ и еще один аппарат КТ. Ожидается, что отделение откроется в следующем году.-0-