Новый томограф ввели в эксплуатацию в Брестском областном онкодиспансере

5 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском областном онкологическом диспансере ввели в эксплуатацию однофотонный эмиссионный компьютерный томограф, передает корреспондент БЕЛТА.

Введение в строй эмиссионного томографа в областном онкодиспансере - долгожданное событие. Современный аппарат венгерского производства установлен в радионуклидной лаборатории, реконструкция которой была начата еще семь лет назад. Тогда же, после демонтажа старого оборудования, были выполнены основные строительно-монтажные работы. К уже существующему зданию сделали пристройку площадью около 140 кв.м. Затем строительство было заморожено и возобновлено в этом году по областной инвестиционной программе. В целом объект обошелся в Br1,9 млн, половина из которых - стоимость оборудования, поставленного по линии Минздрава.

Эмиссионный томограф и сопутствующее инженерное оборудование относятся к аппаратам линейки ядерной медицины. С помощью радиофармпрепаратов специалисты получают томографическое изображение распределения радионуклидов в тканях, которое позволяет в кратчайшие сроки поставить пациенту точный диагноз. "У нас расширились возможности диагностики не только в онкологии, но и в других смежных отраслях - кардиологии, эндокринологии, гинекологии, урологии. Сейчас в диспансере есть весь спектр оборудования, необходимый для диагностики и наблюдения за тем, как проходит лечение пациентов", - отметил главный врач онкодиспансера Руслан Лукьяновский.

Работа лаборатории планируется в две смены. Пропускная способность аппарата - 40-50 пациентов в сутки.

Заместитель председателя облисполкома Геннадий Борисюк отметил, что большое внимание развитию здравоохранения уделяется не только в Брестской области, а в государстве в целом. "Это не разовое мероприятие, а плановая работа по улучшению системы здравоохранения для более качественного медицинского обслуживания населения", - сказал вице-губернатор.

По словам начальника главного управления по здравоохранению облисполкома Виктора Михаловского, эмиссионный томограф будет использоваться для оказания помощи не только жителям Брестской, но и Гродненской области, где пока нет такого аппарата. Он сообщил, что в этом году по линии Минздрава новые компьютерные томографы поступят в Кобринскую и Столинскую райбольницы, где для этого уже подготовлены помещения. Рассматривается вопрос о закупке и поставке к концу года КТ в Березовскую ЦРБ. Также решается вопрос о замене компьютерного томографа в городской больнице Пинска.

На диспансерном учете в Брестском областном онкологическом диспансере сейчас находятся более 42,7 тыс. человек.-0-