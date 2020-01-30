Новый цех появится на Оршанском авиаремонтном заводе

30 января, Оршанский район /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Оршанский авиаремонтный завод в этом году планирует построить новый слесарно-механический цех, сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, генеральный директор предприятия Павел Случак.

Павел Случак

По его словам, предприятие развивается, появляются производственные участки. Сейчас возводят новый цех. "На завод зашли строители, в этом году планируем открыть новый слесарно-механический цех. Это будет объединенная площадка, туда перейдут участки по ремонту электрооборудования, авиационного вооружения и оборудования. Цех будет большим, в некоторых местах трехэтажный", - отметил Павел Случак.

Модернизация предприятия идет по указу №506 "О развитии Оршанского района". С момента перехода завода под крыло государства активизировался процесс ремонта вертолетов Ми-24 для нужд Министерства обороны Беларуси. "Завод работает в строгом соответствии со своей программой развития, все финансово-экономические и социальные параметры в прошлом году выполнены. Предприятие сработало с прибылью и рентабельностью. Существенно выросли объемы производства и самое главное - почти в два раза заработная плата", - добавил гендиректор.

Оршанский авиаремонтный завод выполняет как внутренний заказ, так и для партнеров за рубежом - стран Африки и Азии. Работой на этот год предприятие обеспечено.

Сегодня на заводе прошла приемка белорусскими военными отремонтированного Ми-24. С июля 2018 года через цех предприятия прошли три вертолета для Вооруженных Сил Беларуси, на очереди четвертый. После капремонта техника выходит практически с обновленным ресурсом. Внешне обновили ее в новой покрасочной камере.

Инженер авиационной службы майор Дмитрий Чопко отметил, что качество ремонта техники военных устраивает, с каждым разом оно растет. "Приемка техники - это очень большой объем работы, ее проводит шесть специалистов, каждый по своему направлению", - сказал офицер.

Дмитрий Чопко

Впереди у экипажа ознакомительный полет. Завтра Ми-24 должен приземлиться на аэродроме Мачулищи под Минском.-0-

Фото Александра Хитрова