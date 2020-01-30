Новый цех появится на Оршанском авиаремонтном заводе

30 января, Оршанский район /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Оршанский авиаремонтный завод в этом году планирует построить новый слесарно-механический цех, сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, генеральный директор предприятия Павел Случак.
По его словам, предприятие развивается, появляются производственные участки. Сейчас возводят новый цех. "На завод зашли строители, в этом году планируем открыть новый слесарно-механический цех. Это будет объединенная площадка, туда перейдут участки по ремонту электрооборудования, авиационного вооружения и оборудования. Цех будет большим, в некоторых местах трехэтажный", - отметил Павел Случак.
Модернизация предприятия идет по указу №506 "О развитии Оршанского района". С момента перехода завода под крыло государства активизировался процесс ремонта вертолетов Ми-24 для нужд Министерства обороны Беларуси. "Завод работает в строгом соответствии со своей программой развития, все финансово-экономические и социальные параметры в прошлом году выполнены. Предприятие сработало с прибылью и рентабельностью. Существенно выросли объемы производства и самое главное - почти в два раза заработная плата", - добавил гендиректор.
Оршанский авиаремонтный завод выполняет как внутренний заказ, так и для партнеров за рубежом - стран Африки и Азии. Работой на этот год предприятие обеспечено.
Сегодня на заводе прошла приемка белорусскими военными отремонтированного Ми-24. С июля 2018 года через цех предприятия прошли три вертолета для Вооруженных Сил Беларуси, на очереди четвертый. После капремонта техника выходит практически с обновленным ресурсом. Внешне обновили ее в новой покрасочной камере.
Инженер авиационной службы майор Дмитрий Чопко отметил, что качество ремонта техники военных устраивает, с каждым разом оно растет. "Приемка техники - это очень большой объем работы, ее проводит шесть специалистов, каждый по своему направлению", - сказал офицер.
Впереди у экипажа ознакомительный полет. Завтра Ми-24 должен приземлиться на аэродроме Мачулищи под Минском.-0-
Фото Александра Хитрова