Новый учебно-спортивный центр училища олимпийского резерва открыли в Бресте

18 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня торжественно открыли новый учебно-спортивный центр областного училища олимпийского резерва, передает корреспондент БЕЛТА.

Это совместный проект ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", Брестских областного и городского исполнительных комитетов. Общая площадь центра составляет более 4,4 тыс. кв.м. Сюда входят шестиэтажное общежитие для воспитанников, площадки для занятий легкоатлетическими видами спорта, мини-футболом, баскетболом, волейболом. Здесь же установлен блок уличных тренажеров. Одновременно в спортивном комплексе могут заниматься до 200 человек.

Общая стоимость проекта составила около Br9 млн. Более половины этой суммы вложено по социальной программе "Газпром - детям в Беларуси", остальная часть выделена из бюджетов области и города.

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