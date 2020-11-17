НП "Припятский" подготовит для гостей новогоднюю программу в сафари-парке

17 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Национальный парк "Припятский" готовит программу "Невероятные приключения в новогоднем сафари-парке", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт учреждения.

Новогодняя программа создана для гостей разного возраста. Малышам и взрослым будет интересно побывать на подворье полесского Деда Мороза. В деревянном срубе они смогут рассказать новогоднему волшебнику о самом заветном желании и рассмотреть, как живет добрый персонаж. Запланированы прогулка по зимнему лесу и хороводы вокруг яркой елки. Организаторы не раскрывают все секреты, но уверяют, что готовят много сюрпризов, поэтому скучать не придется.

Гостей ждут на новогоднюю программу с 27 ноября.

Национальный парк "Припятский" расположен на юге Гомельской области, занимает площади Житковичского, Петриковского и Лельчицкого районов. Его территория представляет собой первозданную природу в долине реки Припять, уникальные болота и пойменные дубравы. Национальный парк "Припятский" - сочетание природного, культурного и исторического наследия. Это место называют "белорусской Амазонией" в центре Европы. Здесь зародился и развивается международный этнографический фестиваль "Зов Полесья".-0-