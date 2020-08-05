"О такой можно было только мечтать": Кочанова посетила новую школу в Каменной Горке

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школу-новостройку №52 по ул.Каменногорской в Минске готовят к открытию. Сегодня учреждение образования, которое примет в сентябре первых учеников, посетила уполномоченный Президента по Минску Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

"О такой можно было только мечтать!" - не скрывала эмоций Наталья Кочанова во время экскурсии по новой просторной школе на 1020 мест с яркими классами, просторными холлами, новым оборудованием.

Строительство началось 1,5 года назад. Открытия школы долго ждали в микрорайоне Каменная Горка, где живет много многодетных семей.

"Фрунзенский район в Минске самый многочисленный, здесь активно ведется строительство, поэтому объекты социальной сферы просто необходимы. Про это говорят люди в ходе этой избирательной кампании. Нужны социальные учреждения, школы, поэтому в городе активно проводится политика по строительству таких учреждений, которые очень востребованы в Минске, - заметила Наталья Кочанова. - Думаю, дети, которые придут сюда 1 сентября, будут довольны, как и их родители, потому что все условия для обучения ребенка созданы".

О том, что школа будет востребована, говорит и количество поданных заявлений от родителей. На учебу здесь уже претендуют 1,6 тыс. учеников. Первый звонок тут прозвенит для 10 первых классов. Учеба будет организована в две смены. Администрация продолжает подбирать кадры: уже готовы приступить к работе 80 сотрудников, но штат еще полностью не укомплектован.

В школе есть бассейн с двумя чашами и комнатой сухого плавания. В маленьком бассейне 6 м на 10 м младших школьников планируют обучать плаванию, в большом (11 м на 25 м) заниматься будут старшие ребята. Открыт бассейн будет с сентября для всех жителей микрорайона. "Это здорово, что школа будет открыта и для населения. Президент неоднократно замечал, что школы должны стать центром притяжения для жителей микрорайонов", - обратила внимание Наталья Кочанова. В целом же во Фрунзенском районе работают шесть бассейнов, еще 41 функционирует на базе учреждений образования.

Оборудовали в школе и просторный спортивный зал, во дворе - стадион с резиновыми беговыми дорожками, волейбольной и баскетбольной площадками, хоккейной коробкой, городком для военно-строевой подготовки, детской игровой площадкой для учеников младших классов.

По словам директора школы Оксаны Цуран, с ранних лет ученикам будут прививать любовь к спорту. Для этого созданы все условия. "Мы уже начали сотрудничать со столичными спортивными клубами "Минчанка", "Цмокі-Минск". Ведем переговоры об оказании услуг на безвозмездной основе, а также предоставлении льгот и скидок для многодетных семей и семей в сложном социальном положении", - рассказала руководитель.

Для полноценной учебы и занятий спортом школьникам необходимо правильно питаться. Для этого тоже созданы все условия. Просторная столовая рассчитана на 430 мест. Есть здесь и "Витаминный бар", и кафе, где в любое время перекусить смогут ученики и педагоги. "У нас по современным технологиям оборудован пищеблок с пароконвектоматами, протирочными машинами, пельменницами, фритюрницами и другой техникой, которая облегчает труд поваров. Мы рассчитываем, что в день на нашей кухне будут готовить около 6,2 тыс. порций еды", - рассказала Оксана Цуран.

Есть в школе и немало зон и специальных классов, где ребята с пользой смогут проводить досуг, например, в фотокинолаборатории или кинозале.

Глава администрации Фрунзенского района Сергей Шкруднев заметил, что на территории района работают 150 учреждений образования, шесть из них - в микрорайоне Каменная Горка. К 1 сентября в Масюковщине откроют новый детский сад, запланировано строительство еще одной школы по ул.Казимировской.

"Наше государство всегда уделяло и уделяет огромное внимание системе образования, молодежи и детям - это очень важно. Президент всегда акцентирует внимание: у детей должны быть созданы самые хорошие условия, чтобы они могли и спортом заниматься, и получать знания", - заключила Наталья Кочанова.-0-

Фото Максима Гучека