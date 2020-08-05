"О такой можно было только мечтать": Кочанова посетила новую школу в Каменной Горке

За Беларусь
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 5 августа 2020
Минск Облачно с прояснениями +23°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:27 Беларусь и АСЕАН подтвердили нацеленность на интенсификацию сотрудничества Политика
15:22 "Беларуськалий" в июле обновил рекорды по добыче руды и выпуску удобрений Экономика
15:20 При крушении лодки в Бангладеш погибли 17 человек В мире
15:19 Мингорисполком и облисполкомы проведут 8 августа прямые телефонные линии Общество
15:12 Цена нефти Brent выросла до $46 за баррель В мире
15:10 Макеты оружия XIV - конца XVII веков представят в Национальном историческом музее Культура
15:07 Житель Полоцка пытался дать взятку сотруднику ГАИ Происшествия
14:59 Наблюдатели в Гомельской области отмечают активность молодежи на досрочном голосовании Регионы
14:59 Уборку льна в Беларуси планируют завершить до 25 сентября Экономика
14:56 Кухарев: законодательная база учитывает все особенности развития бизнеса Экономика
14:54 Украина вышла из еще одного соглашения СНГ В мире
14:52 Макей и Лебедев обсудили тему международного наблюдения за президентскими выборами Политика
14:51 Белорусы ценят добропорядочные и взаимовыгодные отношения со странами-соседями - Маркович Общество
14:49 Беларусь направит 180 млн евро от МБРР и ЕИБ на строительство котельных и тепловую модернизацию жилья Экономика
14:44 Депутат: на фоне серьезного геополитического противостояния Беларуси как никогда нужна консолидация Общество
14:42 Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Зеленским Президент
14:39 "О такой можно было только мечтать": Кочанова посетила новую школу в Каменной Горке Регионы
14:39 Чуприс: в основе корректировки уголовного законодательства - справедливость и сбалансированность Общество
14:33 Атака талибов в Афганистане: погибли 12 человек В мире
14:32 Авдонин: создание новых технологий - безальтернативный вариант развития для Беларуси Общество
14:27 Движение по мосту в Полоцке планируют открыть к 7 ноября Регионы
14:25 Петришенко: реконструкция Дворца спорта идет по плану, первые мероприятия намечены на сентябрь Спорт
14:22 Лесную зону отдыха планируют создать в Гомеле Регионы
14:07 ФОТОФАКТ: Досрочное голосование продолжается в Беларуси Общество
14:00 В Беларуси намерены создать 29 межрегиональных комплексов по переработке мусора Общество
13:49 Лавринович: на первом месте - повышение качества жизни на селе Регионы
13:40 В Беларуси выздоровели и выписаны 63 425 пациентов с COVID-19 Общество
13:34 Предприятия "Беллесбумпрома" в I полугодии увеличили экспорт в Китай более чем на 40% Экономика
13:27 Лукашенко выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами взрыва в Бейруте Президент
13:22 Аналитик БИСИ: информационное пространство Беларуси "пожелтело" Общество
Все новости
Все новости
Регионы
05 августа 2020, 14:39

"О такой можно было только мечтать": Кочанова посетила новую школу в Каменной Горке

Наталья Кочанова во время посещения
Наталья Кочанова во время посещения
Новости темы "Социальное государство в работе"
На строительство и реконструкцию медучреждений Гомельской области в этом году выделят Br19 млн
Более 1,2 тыс. квартир и детский сад с бассейном - новый микрорайон появится в Могилеве

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школу-новостройку №52 по ул.Каменногорской в Минске готовят к открытию. Сегодня учреждение образования, которое примет в сентябре первых учеников, посетила уполномоченный Президента по Минску Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

"О такой можно было только мечтать!" - не скрывала эмоций Наталья Кочанова во время экскурсии по новой просторной школе на 1020 мест с яркими классами, просторными холлами, новым оборудованием.

Строительство началось 1,5 года назад. Открытия школы долго ждали в микрорайоне Каменная Горка, где живет много многодетных семей.

"Фрунзенский район в Минске самый многочисленный, здесь активно ведется строительство, поэтому объекты социальной сферы просто необходимы. Про это говорят люди в ходе этой избирательной кампании. Нужны социальные учреждения, школы, поэтому в городе активно проводится политика по строительству таких учреждений, которые очень востребованы в Минске, - заметила Наталья Кочанова. - Думаю, дети, которые придут сюда 1 сентября, будут довольны, как и их родители, потому что все условия для обучения ребенка созданы".

О том, что школа будет востребована, говорит и количество поданных заявлений от родителей. На учебу здесь уже претендуют 1,6 тыс. учеников. Первый звонок тут прозвенит для 10 первых классов. Учеба будет организована в две смены. Администрация продолжает подбирать кадры: уже готовы приступить к работе 80 сотрудников, но штат еще полностью не укомплектован.

В школе есть бассейн с двумя чашами и комнатой сухого плавания. В маленьком бассейне 6 м на 10 м младших школьников планируют обучать плаванию, в большом (11 м на 25 м) заниматься будут старшие ребята. Открыт бассейн будет с сентября для всех жителей микрорайона. "Это здорово, что школа будет открыта и для населения. Президент неоднократно замечал, что школы должны стать центром притяжения для жителей микрорайонов", - обратила внимание Наталья Кочанова. В целом же во Фрунзенском районе работают шесть бассейнов, еще 41 функционирует на базе учреждений образования.

Оборудовали в школе и просторный спортивный зал, во дворе - стадион с резиновыми беговыми дорожками, волейбольной и баскетбольной площадками, хоккейной коробкой, городком для военно-строевой подготовки, детской игровой площадкой для учеников младших классов.

По словам директора школы Оксаны Цуран, с ранних лет ученикам будут прививать любовь к спорту. Для этого созданы все условия. "Мы уже начали сотрудничать со столичными спортивными клубами "Минчанка", "Цмокі-Минск". Ведем переговоры об оказании услуг на безвозмездной основе, а также предоставлении льгот и скидок для многодетных семей и семей в сложном социальном положении", - рассказала руководитель.

Для полноценной учебы и занятий спортом школьникам необходимо правильно питаться. Для этого тоже созданы все условия. Просторная столовая рассчитана на 430 мест. Есть здесь и "Витаминный бар", и кафе, где в любое время перекусить смогут ученики и педагоги. "У нас по современным технологиям оборудован пищеблок с пароконвектоматами, протирочными машинами, пельменницами, фритюрницами и другой техникой, которая облегчает труд поваров. Мы рассчитываем, что в день на нашей кухне будут готовить около 6,2 тыс. порций еды", - рассказала Оксана Цуран.

Есть в школе и немало зон и специальных классов, где ребята с пользой смогут проводить досуг, например, в фотокинолаборатории или кинозале.

Глава администрации Фрунзенского района Сергей Шкруднев заметил, что на территории района работают 150 учреждений образования, шесть из них - в микрорайоне Каменная Горка. К 1 сентября в Масюковщине откроют новый детский сад, запланировано строительство еще одной школы по ул.Казимировской.

"Наше государство всегда уделяло и уделяет огромное внимание системе образования, молодежи и детям - это очень важно. Президент всегда акцентирует внимание: у детей должны быть созданы самые хорошие условия, чтобы они могли и спортом заниматься, и получать знания", - заключила Наталья Кочанова.-0-

Фото Максима Гучека

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Кочанова Минск школы
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
На избирательном участке №54 Железнодорожного района города Гомеля Наблюдатели в Гомельской области отмечают активность молодежи на досрочном голосовании
Фото pvestnik.by Движение по мосту в Полоцке планируют открыть к 7 ноября
Фото из архива Лесную зону отдыха планируют создать в Гомеле
Иван Лавринович во время прямой линии Лавринович: на первом месте - повышение качества жизни на селе
Во время открытия памятного знака Обновленный памятный знак жертвам холокоста открыт в Дубровно
Фото из архива Несвижский район первым в Минской области намолотил 100 тыс. т зерна
Главное
Лукашенко в Послании народу и парламенту: мы сегодня крепко держим в руках будущее независимой Беларуси
В Беларуси выздоровели и выписаны 63 425 пациентов с COVID-19
В первый день досрочного голосования явка избирателей составила 4,98%
Беларусь в августе закупит 1,21 млн т российской нефти
Топ-новости
Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Зеленским
"О такой можно было только мечтать": Кочанова посетила новую школу в Каменной Горке
Чуприс: в основе корректировки уголовного законодательства - справедливость и сбалансированность
Макей и Лебедев обсудили тему международного наблюдения за президентскими выборами
Дзермант: в медийное поле Беларуси агрессивно вторглись извне
Беларусь направит 180 млн евро от МБРР и ЕИБ на строительство котельных и тепловую модернизацию жилья
Беларусь и АСЕАН подтвердили нацеленность на интенсификацию сотрудничества
Белорусских аптекарей начали страховать от COVID-19
Важен вклад каждого человека в развитие страны - мнение
Мингорисполком и облисполкомы проведут 8 августа прямые телефонные линии
Готовые квартиры в "Парк Челюскинцев" и "Маяк Минска": кредиты от 4,74% и рассрочка до 100 месяцев!
Петришенко: реконструкция Дворца спорта идет по плану, первые мероприятия намечены на сентябрь
Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Польши восстанавливается достаточно быстро - посол
Лавринович: на первом месте - повышение качества жизни на селе
Биотехнологии в Беларуси успешно развиваются благодаря поддержке государства - НАН
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Выборы Президента Республики Беларусь Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.