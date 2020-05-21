ОАО "Белресурсы" передало инфекционной больнице Минска оборудование для ПЦР-диагностики

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Белресурсы" - управляющая компания холдинга "Белресурсы" приобрело для оказания благотворительной помощи городской клинической инфекционной больнице Минска современное оборудование для ПЦР-диагностики - амплификатор детектирующий "ДТпрайм" с полным техническим обеспечением управления им (ноутбук, принтер). Сегодня состоялась передача оборудования, передает корреспондент БЕЛТА.

Общая стоимость оборудования с набором реагентов для проведения тестов составила Br195 тыс.

Прибор отличается высокой надежностью и простотой управления. Он позволяет проводить качественный и количественный ПЦР-анализ на принципах флуоресцентной детекции, имеющей ряд существенных преимуществ. В частности, это высокая производительность, сокращение времени исследования, проведение детекции в закрытой пробирке, что практически исключает контаминацию последующих экспериментов, возможность количественной оценки исходной ДНК-матрицы, регистрация и учет данных в электронном формате.

При выборе наиболее оптимального способа поддержки в условиях пандемии COVID-19 были учтены предложения Министерства здравоохранения и непосредственно самого лечебного учреждения.

"Надеюсь, что наша помощь будет способствовать улучшению качества диагностирования коронавирусной инфекции. Это оборудование соответствует всем мировым стандартам", - отметил гендиректор холдинга Павел Семенюк.

Следует отметить, что ОАО "Белресурсы" - управляющая компания холдинга "Белресурсы" активно участвует в марафоне добрых дел в борьбе с пандемией. Ранее сотрудники холдинга собрали и перечислили в фонд Октябрьской районной организации Белорусского общества Красного Креста Br515 тыс. Для оказания помощи в защите врачей в борьбе с коронавирусом компания приобрела и передала 11-й городской клинической больнице 200 комплектов защитных очков закрытого типа. Кроме того, холдингом были приобретены и переданы медикам 5000 одноразовых медицинских масок, 200 штук одноразовых защитных комбинезонов и 300 респираторов.

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