ОАО "Щедринское" недоплачивало зарплату 32 работникам

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет госконтроля Гомельской области выявил факты нарушения трудового законодательства в деятельности ОАО "Щедринское", 32 работникам которого недоплачивали зарплату, сообщили БЕЛТА в КГК.

Мониторинги на сельхозпредприятии были проведены 17 и 26 марта. Установлено, что в январе 2020 года зарплата 32 работников сельхозпредприятия, полностью отработавших норму рабочего времени и выполнивших трудовые обязанности, была ниже минимальной заработной платы. В нарушение ст.59 Трудового кодекса наниматель не произвел доплату работникам до уровня государственного минимального социального стандарта в области оплаты труда. Всего за январь было недоначислено около Br6,5 тыс. Госконтроль также выявил в ОАО "Щедринское" недостатки в подготовке к проведению весенних полевых работ.

Комитет госконтроля Гомельской области проинформировал о выявленных фактах Гомельский облисполком, Жлобинский райисполком, выдал рекомендации руководителю ОАО "Щедринское" устранить нарушения и недостатки. Доплату до минимальной заработной платы работникам ОАО "Щедринское" произвели до 1 апреля в полном объеме. Информация о нарушениях трудового законодательства направлена в Светлогорский межрайонный отдел Гомельского областного управления Департамента государственной инспекции труда для принятия мер административной ответственности к виновным должностным лицам сельхозпредприятия.-0-