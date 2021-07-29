ОАО "Сукно" переедет на площади "Камволя" до конца года

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Сукно" до конца 2021 года переедет на площади ОАО "Камволь". Об этом сообщил сегодня первый заместитель концерна "Беллегпром" Виталий Дединец на заседании Мингорисполкома по итогам социально-экономического развития Минска за январь - июнь 2021 года с участием председателя Совета Республики Натальи Кочановой, передает корреспондент БЕЛТА.

"До конца года будут закончены основные строительные работы и смонтировано основное технологическое оборудование. Сроки определены, графики строительных работ подписаны. Помещения завода "Сукно" планируется реализовать", - сказал Виталий Дединец.

ОАО "Камволь", по его словам, обеспечивает эффективную прибыльную работу, объем промышленного производства находится на уровне 97,9%, но в натуральном выражении - больше 100%. Дело в том, что тканей производится больше, но продаются они по низким ценам. На предприятие сейчас закупается около 90 единиц высокотехнологичного оборудования. В перспективе будет организовано и швейное производство для внутреннего рынка из тканей "Камволя" - для этого планируется присоединить в текущем году новогрудскую швейную фабрику "БелКредо".

К выполнению перечисленных планов приковано повышенное внимание. Из средств инновационного фонда города с 2013 года в ОАО "Камволь" инвестировано более Br150 млн. Но экономические показатели не слишком радуют, отметил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Сокращается экспорт, растут остатки готовой продукции на складах, не осваиваются зарезервированные средства инновационного фонда.

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