Жилищное строительство лидирует по объему всех строительно-монтажных работ Минска - Гонтарева

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 29 июля 2021
Минск Переменная облачность +26°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:54 Зарплата почти 46% работников Брестской области превышает Br1 тыс. Регионы
15:46 ФОТОФАКТ: Японская теннисистка выиграла бронзовую награду в турнире по настольному теннису в Токио Спорт
15:44 В Глубокском районе механизатор сельхозпредприятия похитил 185 л дизтоплива Происшествия
15:28 ВРП Гомельской области в I полугодии вырос на 3% Регионы
15:28 Лето с пользой - в этом трудовом семестре в Могилеве работает более 60 студотрядов Регионы
15:23 Около 200 иностранцев получили первую прививку против COVID-19 в Беларуси Общество
15:23 Российские рапиристки выиграли командный олимпийский турнир Спорт
15:21 Депутаты ожидают поступления к концу года большого пакета законопроектов в сфере экономики - Горваль Экономика
15:20 В Минске возбудили уголовное дело за угрозы насилием гособвинителю Происшествия
15:20 В Афганистане из-за наводнения погибли около 150 человек В мире
15:12 Брестская область перевыполнила полугодовое задание по строительству жилья Регионы
15:09 Размеры государственных пособий на детей увеличатся с 1 августа Общество
15:08 Надбавки, доплаты и социальные пенсии вырастут в Беларуси с 1 августа Общество
15:08 Бюджет прожиточного минимума вырастет в Беларуси с 1 августа Общество
15:04 Белорусские пловцы не попали в олимпийские финалы Спорт
14:58 Аферу с липовыми объявлениями о сдаче квартир пресекла милиция в Гродно Происшествия
14:50 День белорусских студотрядов отпразднуют 1 августа Общество
14:50 РЕПОРТАЖ: Бизнес с приставкой "агро": музей быта, сон на ульях и фитоматрасах Регионы
14:43 В Житковичах под колеса авто попала велосипедистка - женщина в реанимации Происшествия
14:38 В Братиславе проходит акция протеста против принудительной вакцинации В мире
14:33 Амброзийный поллиноз впервые зарегистрирован в Гомельской области Регионы
14:32 Жилищное строительство лидирует по объему всех строительно-монтажных работ Минска - Гонтарева Регионы
14:30 Никита Циркун не попал в олимпийскую медальную гонку в классе RS:X Спорт
14:29 В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 5,5 В мире
14:26 Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 1,4 тыс. фур Регионы
14:24 Испанские баскетболистки одержали вторую победу на ОИ Спорт
14:22 В Брестской области первым компонентом вакцины от COVID-19 привиты почти 13% жителей Регионы
14:21 В Тюмени ликвидировали главаря и участника ячейки ИГ, готовивших теракты В мире
14:19 В Молодечненском районе от огня спасли 380 т сена Происшествия
14:17 На сырьевой базе Светлогорского ЦКК целесообразно создать производственный кластер - Головченко Экономика
Все новости
Все новости
Регионы
29 июля 2021, 14:32

Жилищное строительство лидирует по объему всех строительно-монтажных работ Минска - Гонтарева

Фото из архива
Фото из архива

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство жилья составляет наибольший удельный вес в общем объеме строительно-монтажных работ и позволяет в полной мере осваивать выделяемые инвестиции. Об этом заявила сегодня председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева на заседании Мингорисполкома по итогам социально-экономического развития Минска за январь-июнь 2021 года с участием председателя Совета Республики Натальи Кочановой, передает корреспондент БЕЛТА.

Строительный комплекс сегодня составляет 4% ВРП столицы. При этом жилищное строительство в этом году составляет порядка 34% от общего объема строительно-монтажных работ.

"За январь-июнь в столице на строительство жилья использовано Br597,3 млн, что составило 24,5% от общего объема инвестиций в основной капитал. За счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию жилья 440,1 тыс. кв.м. Это 73,4% от годового задания", - привела цифры Ирина Гонтарева.

Плановые объемы - не более 600 тыс. кв.м жилья в год - являются лимитом для Минска на ближайшую пятилетку: город не резиновый, идет переориентация строительства жилья в городах-спутниках. Но это не значит, что можно забыть об обязательствах перед работниками предприятий столицы, которые долгие годы ждут своей очереди, чтобы построиться в городе, где живут и трудятся.

Ирина Гонтарева. Фото из архива
Ирина Гонтарева. Фото из архива

Как заверила Ирина Гонтарева, все жилье, которое строится коммунальными предприятиями, обеспечивает заветными квадратами очередников, в первую очередь - многодетные семьи. Но из введенных за полгода 440 тыс. кв.м жилье для нуждающихся составило только треть. "А это основной вопрос, который сегодня волнует людей в Минске", - подчеркнула Наталья Кочанова.

Отдельно она обратила внимание на строительные организации, которые не имеют собственной материально-технической базы. Если таковые есть - наводить порядок надо немедленно, подрядчиками подобные организации ни в коем случае не могут быть.

Наталья Кочанова поинтересовалась обеспечением жильем многодетных семей. "У многодетных есть возможность выбора, в том числе по районам. Идет даже предложение на строительство многодетным семьям, которые становятся на учет прямо сейчас. Они имеют возможность построиться", - отметила Ирина Гонтарева.

В целом выполнение плана по строительству жилья и освоению инвестиций в этой части по итогам года будет обеспечено в полном объеме. "Это позволит привлечь порядка Br1,3 млрд в строительство жилых домов по всем источникам финансирования", - добавила глава комитета строительства и инвестиций.

Но есть и проблемы: подорожали строительные материалы, замедляются темпы строительства коммерческими заказчиками, приостанавливаются инвестиционные проекты, сказывается отсутствие доступных кредитных ресурсов. А привлечение частных инвестиций сегодня особенно важно при ограниченности бюджетных средств в условиях наращивания объемов строительно-монтажных работ.

"За полугодие инвестпрограмма выполнена на 95%, не обеспечил достижение показателя только Завод эффективных промышленных конструкций. Остальные организации в основном справились, - добавила Ирина Гонтарева. - Учитывая спад инвестиционной активности, только жилищным строительством выполнить задание в 102% по итогам 9 месяцев вряд ли получится. Но мы будем продолжать работу". В том числе Мингорисполком будет прорабатывать этот вопрос с банками - по кредитным ресурсам.

-0-

Торговую сеть "Радзивилловский" в Минске реанимируют - план вывести на рентабельность через 2 месяца

Число убыточных организаций в Минске за полгода снизилось на четверть

Наумович: для выполнения задания по инвестициям в основной капитал Минску не хватило Br385 млн

Объем экспорта Минска быстро восстановился до предкризисного уровня - Наумович

В Минске по итогам I полугодия 36 организаций просрочили выплату зарплаты

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
жилье заседания инвестиции Кочанова Минск Минский горисполком строительство
Новости рубрики Регионы
Зарплата почти 46% работников Брестской области превышает Br1 тыс.
Фото из архива ВРП Гомельской области в I полугодии вырос на 3%
Фото из архива Лето с пользой - в этом трудовом семестре в Могилеве работает более 60 студотрядов
Фото из архива Брестская область перевыполнила полугодовое задание по строительству жилья
РЕПОРТАЖ: Бизнес с приставкой "агро": музей быта, сон на ульях и фитоматрасах
Фото из архива Амброзийный поллиноз впервые зарегистрирован в Гомельской области
Главное
Александр Лукашенко Быть преданными своему народу и государству - Лукашенко обозначил главные качества управленцев
Назначения в местной вертикали, МВД, вузах и на предприятиях - подробности кадрового дня у Лукашенко
Лукашенко поставил задачу к сентябрю 2022 года провести реформу образования и вывести его на новый уровень
На сырьевой базе Светлогорского ЦКК целесообразно создать производственный кластер - Головченко
Топ-новости
Лукашенко высказался о медальных результатах белорусских спортсменов
Помощником Президента - инспектором по Минской области назначен Владимир Калач
Лукашенко согласовал назначение генеральных консулов Беларуси в Мюнхене и Нью-Йорке
Новое руководство на "Керамине" и в Белорусской нефтяной компании
Размеры государственных пособий на детей увеличатся с 1 августа
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1033 пациента с COVID-19, выписаны 1147
ФПБ предложила дополнительно регламентировать условия труда при работах на открытом воздухе
К рассмотрению на осенней сессии парламента предложены 18 законопроектов и декрет Президента
Жилищное строительство лидирует по объему всех строительно-монтажных работ Минска - Гонтарева
В Беларуси до конца июля сохранится теплая погода
Белорусские депутаты не будут сокращать контакты с парламентами западных государств - Савиных
Готовность ЖКХ к работе в осенне-зимний период будет обеспечена в установленные сроки - Минжилкомхоз
Руководители министерств проведут в августе личные приемы граждан
Отношения Беларуси и Азербайджана опираются на твердый фундамент - Гандилов
Банк развития дополнительно выделит Br200 млн на закупку техники
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.