Жилищное строительство лидирует по объему всех строительно-монтажных работ Минска - Гонтарева

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство жилья составляет наибольший удельный вес в общем объеме строительно-монтажных работ и позволяет в полной мере осваивать выделяемые инвестиции. Об этом заявила сегодня председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева на заседании Мингорисполкома по итогам социально-экономического развития Минска за январь-июнь 2021 года с участием председателя Совета Республики Натальи Кочановой, передает корреспондент БЕЛТА.

Строительный комплекс сегодня составляет 4% ВРП столицы. При этом жилищное строительство в этом году составляет порядка 34% от общего объема строительно-монтажных работ.

"За январь-июнь в столице на строительство жилья использовано Br597,3 млн, что составило 24,5% от общего объема инвестиций в основной капитал. За счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию жилья 440,1 тыс. кв.м. Это 73,4% от годового задания", - привела цифры Ирина Гонтарева.

Плановые объемы - не более 600 тыс. кв.м жилья в год - являются лимитом для Минска на ближайшую пятилетку: город не резиновый, идет переориентация строительства жилья в городах-спутниках. Но это не значит, что можно забыть об обязательствах перед работниками предприятий столицы, которые долгие годы ждут своей очереди, чтобы построиться в городе, где живут и трудятся.

Ирина Гонтарева. Фото из архива

Как заверила Ирина Гонтарева, все жилье, которое строится коммунальными предприятиями, обеспечивает заветными квадратами очередников, в первую очередь - многодетные семьи. Но из введенных за полгода 440 тыс. кв.м жилье для нуждающихся составило только треть. "А это основной вопрос, который сегодня волнует людей в Минске", - подчеркнула Наталья Кочанова.

Отдельно она обратила внимание на строительные организации, которые не имеют собственной материально-технической базы. Если таковые есть - наводить порядок надо немедленно, подрядчиками подобные организации ни в коем случае не могут быть.

Наталья Кочанова поинтересовалась обеспечением жильем многодетных семей. "У многодетных есть возможность выбора, в том числе по районам. Идет даже предложение на строительство многодетным семьям, которые становятся на учет прямо сейчас. Они имеют возможность построиться", - отметила Ирина Гонтарева.

В целом выполнение плана по строительству жилья и освоению инвестиций в этой части по итогам года будет обеспечено в полном объеме. "Это позволит привлечь порядка Br1,3 млрд в строительство жилых домов по всем источникам финансирования", - добавила глава комитета строительства и инвестиций.

Но есть и проблемы: подорожали строительные материалы, замедляются темпы строительства коммерческими заказчиками, приостанавливаются инвестиционные проекты, сказывается отсутствие доступных кредитных ресурсов. А привлечение частных инвестиций сегодня особенно важно при ограниченности бюджетных средств в условиях наращивания объемов строительно-монтажных работ.

"За полугодие инвестпрограмма выполнена на 95%, не обеспечил достижение показателя только Завод эффективных промышленных конструкций. Остальные организации в основном справились, - добавила Ирина Гонтарева. - Учитывая спад инвестиционной активности, только жилищным строительством выполнить задание в 102% по итогам 9 месяцев вряд ли получится. Но мы будем продолжать работу". В том числе Мингорисполком будет прорабатывать этот вопрос с банками - по кредитным ресурсам.

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