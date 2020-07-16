ОАО "Витебские ковры" сертифицировало продукцию по международному стандарту Standard 100 by Oeko-Tex

16 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Витебские ковры" сертифицировало продукцию на соответствие требованиям международного стандарта Standard 100 by Oeko-Tex, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе маркетинга предприятия.

Прохождение сертификации подтверждает экологическую безопасность продукции предприятия, в том числе при прямом контакте с кожей, уточнили специалисты. "Витебские ковры" осваивают новые рынки сбыта стран Евросоюза. В частности, в Финляндию, Чехию, Венгрию поставляются и пользуются популярностью тканые ковровые изделия, в том числе циновки, тафтинговая группа. "Для наших зарубежных партнеров очень важно наличие данного сертификата, поэтому его получение позволит повысить шансы на успех в продвижении изделий на высококонкурентном европейском рынке", - отметили на предприятии.

Standard 100 by Oeko-Tex - это независимая международная система сертификации текстильной продукции на всех этапах производства (от сырья до готовых изделий), предусматривающая проверку товара на наличие вредных веществ. Поэтому маркировка знаком о прохождении такой сертификации свидетельствует, что все материалы (ткани, нити, фурнитура, используемые в производстве красители) безвредны и нетоксичны. Сертификационный аудит проводил исследовательский институт Hohenstein (Германия), который входит в международное сообщество центров, ответственных за сертификацию Oeko-Tex. Лабораторная проверка изделий проводится на основании более 100 критериев.

Для предприятия основными внешнеторговыми направлениями остаются Россия, Казахстан, Украина, Кыргызстан, Таджикистан, Молдова. Наряду с удержанием позиций на завоеванных рынках одной из основных задач акционерного общества на 2020 год является диверсификация экспорта для снижения валютных рисков. "Витебские ковры" в 2019 году экспортировали 19,6 млн кв.м ковровой продукции, или почти 93% общего объема производства. В денежном выражении объем экспорта превысил $46 млн, или 93,3% к 2018 году.

Витебское ковровое объединение основано в 1947 году на базе льнопрядильной фабрики "Двина", которая в свою очередь была построена в 1900 году бельгийскими бизнесменами. Предприятие акционировано в 1994 году, доля государства в уставном фонде составляет 51,1%. "Витебские ковры" являются одним из крупнейших представителей текстильной отрасли в стране, входят в состав концерна "Беллегпром". Акционерное общество выпускает тканые и прошивные ковровые изделия и покрытия, ватин.-0-