ОАО "Витебские ковры" в 2020 году почти удвоило объем чистой прибыли

5 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Витебские ковры" по итогам работы в 2020 году получило чистую прибыль в объеме около Br4,2 млн, что почти в 2 раза превышает аналогичный показатель за 2019-й. Такая информация размещена на официальном сайте предприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

Всего за 2020 год предприятие выпустило около 20 млн кв.м ковровых изделий, или на 8,7% меньше, чем годом ранее. Для экспортно ориентированной организации очень чувствительными оказались ограничительные меры на внешних рынках, связанные с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Несмотря на снижение объемов производства, удалось улучшить наряду с чистой прибылью и другие показатели, характеризующие эффективность, платежеспособность и финансовую устойчивость акционерного общества. Так, получена выручка от реализации продукции в объеме Br124,5 млн, темп роста составил 108,3%. Предприятие сработало с положительной рентабельностью реализованной продукции в размере 8,4%, удалось повысить почти на 3 процентных пункта рентабельность продаж, которая сложилась на уровне 7,5%. Также обеспечено выполнение заданий по энергосбережению, снижению затрат, соотношению темпа роста производительности труда и роста среднемесячной зарплаты, запасам готовой продукции.

"Витебские ковры" в 2020 году экспортировали около 18,6 млн кв.м ковровой продукции, удельный вес экспорта в общем объеме производства составил 93,5%. В денежном выражении объем поставок на внешние рынки превысил $42,4 млн, или 91,8% к 2019 году. Для предприятия основными внешнеторговыми направлениями остаются Россия, Казахстан, Украина, Кыргызстан, Таджикистан, Финляндия, Чехия, Эстония, Литва, Германия.

За 2020 год акционерное общество инвестировало в основной капитал около Br0,5 млн, полностью направив ресурсы на приобретение машин и оборудования. В четвертом квартале введена в эксплуатацию линия заключительной отделки тканых ковровых покрытий и изделий шириной 3 м. Это позволит улучшить качественные показатели отделочных операций, а в конечном итоге полностью вписаться в требования сетевой торговли к продукции, предъявляемые в том числе в странах Европейского союза.

Значимым этапом развития "Витебских ковров" стало приобретение имущества ОАО "Ковры Бреста" примерно за Br7,2 млн в феврале 2020 года по результатам аукциона. В апреле 2020-го зарегистрирован филиал "Брестские ковры" ОАО "Витебские ковры". В 2021 году объем производства в филиале "Брестские ковры" планируется нарастить до 1 млн кв.м ковровых изделий.

Витебское ковровое объединение основано в 1947 году на базе льнопрядильной фабрики "Двина", которая в свою очередь была построена в 1900 году бельгийскими бизнесменами. Предприятие акционировано в 1994 году, доля государства в уставном фонде составляет 51,1%. "Витебские ковры" являются одним из крупнейших представителей текстильной отрасли в стране, входят в состав концерна "Беллегпром". Акционерное общество выпускает тканые и прошивные ковровые изделия и покрытия, ватин.-0-