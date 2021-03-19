Об этом нельзя забывать - узников лагерей смерти почтили у мемориального комплекса в Озаричах

19 марта, Озаричи /Корр. БЕЛТА/. Митинг-реквием "Об этом нельзя забывать", посвященный 77-й годовщине освобождения узников Озаричского лагеря смерти, сегодня дал старт республиканской патриотической акции "Мы помним", передает корреспондент БЕЛТА.

"77 лет отделяют нас от мартовских дней 1944 года, когда советские войска из Озаричских лагерей смерти освободили 33 тыс. мирных жителей. Как сейчас помню: мы, измученные и в полуобморочном состоянии, выходили из концлагеря по узкой тропинке, разминированной красноармейцами. Освобождение из фашистского плена стало для меня, мальчишки, вторым днем рождения", - с дрожью в голосе и со слезами на глазах описывает те события председатель Калинковичской районной организации общественного объединения Белорусской ассоциации бывших несовершеннолетних узников фашизма Владимир Гордиенко.

Владимир Гордиенко

Бывший узник вспоминает, что это был жесточайший лагерь: "Здесь впервые в годы Второй мировой войны использовали узников в качестве бактериологического оружия против солдат Советской армии. Эпидемия тифа распространялась мгновенно. Ежедневно умирали тысячи человек. Это была настоящая фабрика смерти, хотя и без крематория. Даже в Бухенвальде и Освенциме люди, обреченные на смерть, имели крышу над головой и похлебку".

В Озаричах же люди содержались под открытым небом. Их не кормили, не давали питьевой воды. Категорически запрещалось строить шалаши или землянки, собирать хворост для подстилки, разводить костры. "Днем и ночью нас охраняли немецкие солдаты на сторожевых вышках. Когда кто-либо приближался к колючей проволоке, стреляли без предупреждения. Умерших за пределы лагеря никто не увозил - они так и оставались незахороненными", - такие картины детства навсегда остались в памяти Владимира Гордиенко.

В Озаричах были уничтожены около 20 тыс. человек. Немало узников, особенно детей, умирали на руках военных, медиков уже после освобождения лагеря.

"Наш долг - помнить от поколения к поколению о событиях войны, о ее героях и жертвах. Это нужно для того, чтобы не допустить новой войны. Чтобы подрастающее поколение не испытало те ужасы, которые выпали на нашу долю", - убежден бывший узник.

Акцент на том, что сохранение памяти о военных событиях - священная обязанность каждого белоруса, сделал и председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей.

"В этом году исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны. Написаны тома литературы, сохранились фото и видеоматериалы, воспоминания участников и очевидцев. Зверствам фашистов нет оправданий. Им было все равно: старики, дети, женщины. Мирных жителей выставляли в боях живым заслоном, их первыми пускали на минные поля, на них ставили опыты, гноили в концлагерях, использовали как доноров, заживо сжигали целыми деревнями", - привел страшные примеры губернатор.

Он напомнил: 9 тыс. белорусских деревень повторили трагедию Хатыни. Из них 1126 - деревни Гомельской области. Одна из них - Ола Светлогорского района. В прошлом году благодаря участию тысяч небезразличных людей в Оле открыли мемориал невинным жертвам войны.

"Гомельская земля буквально пропитана страданиями. Только вдумайтесь: с учетом того, что почти половина нашей области покрыта лесами, на оставшейся территории - в среднем на каждые 8 кв.км приходится воинское захоронение, памятники, мемориалы, где похоронены более 200 тыс. погибших. Имена и подвиги солдат и мирных жителей, павших за свободу и независимость Отечества, навсегда сохранятся в наших сердцах", - подчеркнул Геннадий Соловей.

Геннадий Соловей

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Михаил Демидков

Полина Макеева

Фото Сергея Холодилина