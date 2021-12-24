Объем доходов бюджета Минска на 2021 год увеличен на Br400 млн за счет налога на прибыль

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Мингорсовета сегодня на очередной сессии скорректировали бюджет на 2021 год с учетом ожидаемого его исполнения по доходам, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметила начальник главного финансового управления Мингорисполкома Татьяна Астрейко, исходя из фактических поступлений и ожидаемого исполнения по доходам бюджета в текущем году предлагается произвести корректировку плановых показателей по отдельным доходным источникам с внесением соответствующих изменений в приложение к решению о бюджете.

"Плановый объем доходов бюджета Минска на 2021 год предлагается увеличить на Br400 млн за счет роста поступлений по налогу на прибыль", - сказала Татьяна Астрейко.

По ее словам, рост деловой активности в Минске отразился на росте прибыли до налогообложения предприятий города.

Наибольший прирост поступлений по налогу на прибыль за 9 месяцев 2021 года обеспечил банковский сектор экономики.

Увеличение поступлений налога на прибыль также обусловлено изменением законодательства с 1 января 2021 года в части увеличения ставки налога на прибыль для операторов сотовой подвижной электросвязи с 18 до 30%.

Уточнение остальных показателей доходных источников касается перераспределения плановых назначений между ними. Было предложено уменьшить плановые назначения 2021 года по налогу на недвижимость на Br12,5 млн. Так как фактически сложившийся по итогам 11 месяцев текущего года темп роста поступлений составил 103,5% вместо запланированных 107,5%.

Также уменьшены плановые назначения по экологическому налогу на Br3,9 млн, в основном, из-за сокращения поступлений от основного плательщика экологического налога за сброс сточных вод в окружающую среду - УП "Минскводоканал". И сокращен показатель по государственной пошлине - на Br8 млн. Значительное снижение поступлений в бюджет города (в среднем на 40% по сравнению с 2020 годом) связано с зачислением с 1 января 2021 в республиканский бюджет госпошлины за совершение судами юридически значимых действий (ранее она зачислялась в бюджет в Минска).

Предложенные корректировки позволят плановый размер дефицита бюджета этого года сократить вдвое. И обеспечить сбалансированное исполнение бюджета без привлечения дополнительных источников финансирования.

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