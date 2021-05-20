Объездной мост через реку Рова построят в течение двух недель

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство объездного моста через реку Рова в Борисовском районе планируют завершить в течение двух недель. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор РУП "Минскавтодор-центр" Василий Гледко.

"Вчера на автодороге Р67 возле деревни Семеньковичи в Борисовском районе обрушился мост. Рухнул один из трех пролетов. Работы по восстановлению объекта - процедура длительная, поэтому с сегодняшнего дня на данном участке начинают возводить временный мост, чтобы гражданам не приходилось тратить время на объезд. Его построят в течение двух недель", - рассказал Василий Гледко.

В настоящее время организован временный объезд аварийного участка для автотранспортных средств общей массой до 20 т по дорогам Н23642 и Н8108. Перепробег составит 8 км.

Обстоятельства обрушения моста устанавливают следователи.-0-