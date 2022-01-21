Объездную дорогу в Столбцах планируют построить к августу

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объездную дорогу от улицы Задворьенской в Столбцах планируют построить к августу. Об этом заявил генеральный директор КУП "Управление капитального строительства Миноблисполкома" Дмитрий Воронков во время заседания штаба по подготовке к региональному фестивалю тружеников села, состоявшегося в Столбцах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

Строительство объездной дороги - одна из самых серьезных работ, которые планируют сделать в Столбцах к областным "Дажынкам". Заасфальтированный участок исключит движение крупногабаритной техники из промзоны по жилым кварталам города, а также снизит транспортную нагрузку на улично-дорожную сеть. Проектно-сметная документация по объекту готова.

"Дорожники получили распоряжение начать подготовительный период: вертикальную планировку, подсыпку вертикали. Работы будут выполняться параллельно. В конце февраля проект профинансируют. Срок выполнения работ - девять месяцев, но мы обязуемся сделать к августу", - сказал Дмитрий Воронков.

В Столбцах также планируют реконструировать мост, находящийся на этом участке дороги. Вскоре будет разработана проектно-сметная документация.

Председатель Миноблисполкома Александр Турчин отметил, что к проекту строительства моста надо подходить очень внимательно. "Важно найти достойную организацию, которая быстро и качественно выполнит проект. О проведении праздника знали год назад, а о строительстве моста спохватились только сейчас. Во-первых, это немалые финансовые средства, а во-вторых, сроки. Сейчас вообще важно еще раз детально проанализировать каждый проект. Если финансовая составляющая выходит за рамки планируемой стоимости, нужно обсудить рациональность того или иного решения. Если это действительно нужно и важно, будем изыскивать дополнительные средства. Мы делаем все для людей, поэтому работы должны быть выполнены качественно и в срок", - подчеркнул он.-0-