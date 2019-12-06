Около 150 тыс. юных жителей Могилевской области станут участниками акции "Наши дети"

6 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В новогодних мероприятиях республиканской благотворительной акции "Наши дети" примут участие около 150 тыс. юных жителей Могилевской области, рассказали корреспонденту БЕЛТА в управлении по образованию облисполкома.

Областная губернаторская елка в Могилеве состоится 27 декабря во Дворце культуры области. В стенах этого учреждения она пройдет впервые. "На протяжении многих лет новогодний праздник принимал Областной центр творчества, – отметила заместитель начальника отдела воспитательной работы и охраны детства главного управления по образованию Могилевского облисполкома Елена Клименкова. В этом году местом проведения губернаторской елки впервые станет площадка Дворца культуры области".

Выбор главной праздничной сцены был не случайным: год назад к проведению в Могилеве V Форума регионов Беларуси и России Дворец культуры области прошел капитальный ремонт с модернизацией и превратился в современный многофункциональный культурный центр. В учреждении поменялись не только фасад и интерьер, но и существенно обновилось техническое оснащение.

"Областная губернаторская елка станет одним из мероприятий новогодней благотворительной акции "Наши дети", которая пройдет в Беларуси с 9 декабря по 10 января, - сообщила Елена Клименкова. - Она соберет около 600 детей со всего региона, в числе которых отличники учебы, победители районных и областных олимпиад, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лидеры и активисты детских общественных организаций".

Ребята поучаствуют в театрализованном представлении у елки, получат сладкие подарки и увидят музыкальную новогоднюю сказку "Волшебный переплет", главным героем которой станет 10-летний мальчик Вовка Пиджаков. По сюжету Дед Мороз вырастил волшебную елку с книгами, а злой волшебник Ширлин-Мырлин и ведьма Рампумпель Гадюкина пытаются их похитить. На помощь приходит Вовка: спасая книги, он попадает в книжное царство и встречает разных литературных персонажей - Снежную Королеву, Змея Горыныча, Дон Кихота и Санчо Панса, Айболита, Бармалея и многих других.

По словам режиссера Дворца культуры области Михаила Ворожцова, "Волшебный переплет" - это история о добре, взаимовыручке и настоящей дружбе. "Мы очень хотим удивить наших маленьких зрителей, создать для них настоящую атмосферу праздника и ожидания новогоднего чуда, - рассказывает о предстоящей премьере собеседник. - Причем творческая группа старалась, чтобы сказка была интересна детям всех возрастов, в ее создании мы использовали много современных технологий - аудиовизуальных эффектов и световых решений".

За время новогодних и рождественских праздников - с 21 по 30 декабря, а также с 4 по 5 января сказку увидят около 30 тыс. детей и их родителей. Всего же участниками новогодних мероприятий республиканской благотворительной акции "Наши дети" станут около 150 тыс. юных жителей Могилевской области. До 10 января представители исполнительной власти региона с подарками и поздравлениями посетят 50 детских домов семейного типа, 23 центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, 7 детских социальных приютов, 10 учреждений интернатного типа областного подчинения.-0-