Областная профсоюзная елка соберет более 500 детей в Могилеве

30 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Областная профсоюзная елка соберет сегодня в Могилеве более 500 детей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевском областном объединении профсоюзов.

"В этом году гостями праздничного мероприятия станут 560 ребят, - уточнили собеседники. - Каждый из них не только увидит новогоднее представление, но и получит сладкий подарок. Только на приобретение билетов и подарков профсоюзы области выделили порядка Br12 тыс. Детей ожидают встреча со Снегурочкой, Дедом Морозом и другими сказочными персонажами, а также мюзикл-сказка "Новогодний БАТЛ", который пройдет во Дворце культуры области".

По словам организаторов, представление обещает быть ярким и запоминающимся. Юные зрители отправятся в волшебное путешествие по сказочному королевству Золушки - любимой героини многих поколений детей. Их ждет встреча с королем и принцем, добрым лесничим, мачехой-колдуньей, ее избалованными дочерями и прекрасной феей. В сказочном королевстве также найдется место современным персонажам - Гарри Поттеру, Человеку-пауку, Бэтмену, Смешарикам и Фиксикам.

Областная профсоюзная елка - лишь одно из серии мероприятий, которые проводятся в преддверии новогодних и рождественских праздников в рамках благотворительной акции "Профсоюзы - детям". Представители общественной организации окажут безвозмездную помощь подшефным учреждениям в укреплении их материально-технической базы, закупке для воспитанников сладостей и новогодних подарков, организации поездок на новогодние сказки и представления.

"Профсоюзы никогда не оставались равнодушными в вопросах помощи детям, создании для них праздничной атмосферы в канун новогодних и рождественских праздников, - рассказали в областном объединении профсоюзов. - Республиканская благотворительная акция "Профсоюзы - детям" - лучшее тому подтверждение. Она проводится с 2002 года и носит круглогодичный характер".

Особое внимание со стороны профсоюзов традиционно будет уделено детям из многодетных и малообеспеченных семей, детям-инвалидам, воспитанникам социальных приютов и детских учреждений образования интернатного типа, закрепленных за областным объединением профсоюзов и областными организациями отраслевых профсоюзов.-0-