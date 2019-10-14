Областной День матери собрал в Молодечно около 500 женщин

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Областной праздник "Любви великий свет - свет материнства", приуроченный ко Дню матери, состоялся сегодня в Молодечно. Об этом БЕЛТА сообщили в Миноблисполкоме.

Открывало программу праздничное шествие женщин-тружениц столичного региона на площади возле Дворца культуры. В фойе концертного зала работали тематические площадки и праздничные фотозоны. Посетители могли принять участие в открытом микрофоне на тему "Роль матери в жизни человека", узнать о лучших предприятиях области для работающих мам, посетить выставки кулинарного мастерства и букетов.

Завершился праздник концертом, где были награждены мамы, чьи дети прославляют Минскую область на республиканских и международных уровнях.

В мероприятии приняли участие около 500 жительниц столичного региона.

Организатором выступает Миноблисполком.-0-