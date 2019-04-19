Областной конкурс на лучшего хаус-мастера проведут в Новополоцке

19 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Лучшего хаус-мастера Витебской области определят сегодня в Новополоцке, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном объединении профсоюзов.

Конкурс профмастерства пройдет на базе Новополоцкого государственного политехнического колледжа и соберет более 30 слесарей-сантехников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, мастеров по организации эксплуатации и ремонту жилищного фонда со всего региона. Участникам предстоит продемонстрировать свои теоретические знания и практические навыки в различных заданиях.

"В современных условиях спрос на компетентного специалиста все время растет, повышаются требования к качеству обслуживания со стороны жильцов. Конкурс направлен на совершенствование профессионального мастерства работников, а также повышение престижа рабочих профессий, что способствует достижению данной задачи", - отметили в профсоюзной организации.

Организаторы - Витебский обком профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий и управление жилищно-коммунального хозяйства Витебского облисполкома.-0-