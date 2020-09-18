Областной слет объединит юных посланников мира в Шумилинском районе

18 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Областной слет юных посланников мира начинает сегодня свою трехдневную работу в Шумилинском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

Участниками мероприятия станут около 140 детей и педагогов, представляющих девять школ мира из Витебска, Новополоцка, Городка, Полоцкого, Витебского и Шумилинского районов.

Сегодня в районной гимназии-интернате в деревне Лесковичи ребят ждет ознакомительная экскурсия с этим учреждением образования и вечерний костер дружбы "Дети мира, за руки возьмитесь!".

Основные мероприятия запланированы на 19 сентября. Насыщенная программа этого дня включает торжественное мероприятие, посвященное присвоению Обольской средней школе им. Героя Советского Союза З.М.Портновой звания школы мира, церемонию возложения цветов к памятному знаку в честь обольских подпольщиков, посещение местного музея комсомольского подполья, различных интерактивных площадок, спортивные состязания двух сборных команд.

Завершится работа форума подведением итогов и прощальной церемонией 20 сентября.-0-