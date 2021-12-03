Областные соревнования конкурса "Студент года" прошли в Белорусско-Российском университете

3 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Областной этап республиканского конкурса "Студент года" состоялся сегодня в Белорусско-Российском университете, рассказала корреспонденту БЕЛТА главный специалист обкома БРСМ Анжелика Явных.

За звание лучшего студента спорили представители четырех учреждений высшего образования Могилевской области. "Все 7 участников - молодые люди, которые не только добились высоких результатов в учебе, но и проявили себя в различных сферах деятельности, - рассказала Анжелика Явных. - Среди них есть волонтеры, талантливые исполнители, победители многочисленных олимпиад, в том числе и международных. Каждый их этих ребят был достоин победы".

Участники прошли несколько конкурсных испытаний. Традиционно студенты рассказали о себе в конкурсе-визитке. Здесь они отразили личные достижения в учебе, творчестве, науке, спорте, общественной и исследовательской деятельности. В конкурсе ораторского мастерства #ВПрофессии ребята творчески представили свою будущую профессию, а на интеллектуальном этапе проявляли креативность мышления, умственные способности и, конечно же, продемонстрировали умение свободно держаться на сцене. В творческом испытании "МолодежьPRO" от участников требовались артистизм и оригинальность выступления, а также творческий подход к раскрытию заданной темы.

Участницами молодежного конкурса от Могилевского государственного университета им.Кулешова стали две студентки, победа досталась Дарье Франтиковой. Девушка учится на 3-м курсе факультета экономики и права. Она победитель международных олимпиад, участница многочисленных конференций, стипендиат Федерации профсоюзов Беларуси, а также обладательница благодарности Могилевского облисполкома. Со всеми конкурсными испытаниями она также справилась на отлично. Она представит Могилевскую область на республиканском этапе "Студент года".

Второе место занял представитель Белорусско-Российского университета Павел Фланчев, студент 3-го курса инженерно-экономического факультета. Он также в разные годы участвовал в международных конкурсах и олимпиадах, научных конференциях. За свои успехи в учебе парень получает повышенную академическую стипендию.

Третье место конкурса также осталось за БРУ: диплом достался студенту 3-го курса машиностроительного факультета Владимиру Ушкову. Несмотря на серьезную профессию, молодой человек - творческая личность: его интересы варьируются от художественной литературы до танцев. Он активист республиканского союза молодежи, волонтер движения "Доброе сердце" и боец студенческого производственного отряда "БРУклин", который в этом году занял 1-е место на молодежном производственном трудовом проекте "Атлант-2021".

Победителем в номинации "Студент года ONLINE" стала единственная участница от Белорусской государственной сельскохозяйственной академии Яна Довбенко, студентка 3-го курса экономического факультета. Девушка, как и другие участники, преуспевает в учебе. Кроме этого, она поет, танцует, пробует себя в роли ведущей мероприятий и играет на музыкальных инструментах.

По словам Анжелики Явных, проект "Студент года" очень популярен в молодежной среде. Более того, он развивает творческий потенциал молодых людей, привлекает их к социально значимой деятельности и выявляет лидеров в студенческой среде. Однако это не все задачи, которые решает этот конкурс. Важный ориентир - развитие эффективных форм участия молодежи в общественной жизни, повышение престижа знаний и популяризация профессий.

Организатором мероприятия выступает областной комитет БРСМ при поддержке главного управления идеологической работы и по делам молодежи Могилевского облисполкома.-0-