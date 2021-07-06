Областные соревнования "Сильнейший пожарный" прошли в Минске

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на базе Университета гражданской защиты МЧС прошли областные соревнования "Сильнейший пожарный". Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

В конкурсе приняли участие представители всех регионов области и работники пожарного аварийно-спасательного отряда Минского областного управления МЧС. От каждой команды участвовали по три представителя: один в возрастной категории после 30 лет, два - до 30 лет.

Полоса препятствий представляла собой поднятие по лестнице на 4-й этаж в экипировке спасателя с грузом, подъем груза массой 20 кг по веревкам, перемещение груза по станку при помощи кувалды, подача ствола со смещением условной цели и перемещение "пострадавшего". Каждый из этапов требовал от спасателей проявления прежде всего выносливости, силы, точности и, конечно же, скорости, так как вся полоса преодолевалась на время.

По результатам соревнования в командном зачете сильнейшими стали спасатели из Смолевичского районного отдела по ЧС, на втором месте - представители Минского районного отдела по ЧС, на третьем - спасатели из Стародорожского гарнизона.-0-