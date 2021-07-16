Обновленное физиотерапевтическое отделение открыли в Добрушской райбольнице

16 июля, Добруш /Корр. БЕЛТА/. В Добрушской центральной районной больнице открыли сегодня после масштабного ремонта физиотерапевтическое отделение, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей отметил, что открытие отделения стало очередным шагом последовательной работы по укреплению материально-технической базы системы здравоохранения области, в том числе Добрушского района. "Ровно год назад мы открыли здесь после капремонта гинекологическое отделение, а сегодня и физиотерапевтическое отделение в обновленном виде готово к приему пациентов", - сказал он.

Для отделения закуплено новое современное оборудование. Это и аппарат для УВЧ-терапии, силовая станция, термостат, аппараты для местной дарсонвализации, низкочастотной магнитотерапии, импульсной индукционной терапии, компрессионного лимфодренажа и многое другое. Восстанавливать здоровье пациенты будут и на вертикальном велотренажере, беговой дорожке, степпере, эллиптическом тренажере.

По словам главного врача больницы Надежды Белоглазовой, новое оборудование позволит расширить спектр физиотерапевтических процедур, сократить сроки лечения на стационарном этапе, ускорить процесс выздоровления пациентов. Всего за смену здесь могут получать помощь 150 человек. Комфортные условия созданы и для медработников.

"Помещения отделения мы перестали эксплуатировать в 2008 году. Требовался основательный ремонт и отделению, и самому зданию 1878 года постройки. Для проведения физиотерапевтических процедур мы временно приспособили два кабинета. К ремонтным работам приступили в январе этого года. В итоге получили современное, оснащенное по последнему слову отделение. Кроме того, сделали фасад корпуса, фойе, высадили молодой парк, выполнили другие работы. Есть и большие планы на будущее", - рассказала главврач.

Одной из первых новшества оценила Ирина Парукова. "Нахожусь на лечении в больнице. Мне назначили 10 процедур в этом отделении. Здесь все радует - начиная от внешнего вида кабинетов, до технического оснащения. Комфортно, удобно, современно", - дала свою оценку жительница райцентра.

На церемонии открытия отделения Геннадий Соловей напомнил: успех в лечении зависит в равной степени и от врача, и от самого больного. Руководитель области подчеркнул и работу по борьбе с коронавирусной инфекцией. "Сегодня государство вкладывает немалые средства в борьбу с COVID-19. Приобретена вакцина. Работают прививочные пункты не только в медучреждениях, но и в торговых центрах, других точках. Словом, созданы все условия, чтобы люди проходили вакцинацию", - сказал он.

Председатель облисполкома добавил, что материальная база Добрушской райбольницы максимально укреплена, нет проблем в кадрах. Говоря о сфере здравоохранения в целом по области, он констатировал, что только КТ в этом году уже установили 4. До конца года планируется еще два - в областной клинической больнице и Чечерской ЦРБ. Всего в области работает 17 КТ, уточнил губернатор.

Обратил внимание Геннадий Соловей и на то, что в настоящее время в Добруше ведется большая работа по благоустройству. Так, 3 июля в городе открыли Дворец культуры, новый облик приобретает стадион. "И в этом направлении мы не останавливаемся, продолжаем работать", - заключил он.-0-