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14 января 2021, 12:22

Обновленное кардиологическое отделение Брестской областной больницы планируют открыть в марте

Фото из архива
Фото из архива

14 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Обновленное кардиологическое отделение планируют открыть в марте после ремонта в Брестской областной клинической больнице, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач учреждения здравоохранения Александр Карпицкий.

"Полным ходом идет ремонт кардиологического отделения. Если все будет идти по плану, в марте должны его закончить. Делаем все своими силами, хозспособом, за внебюджетные деньги. Объем работ немалый, хоть это и текущий, а не капитальный ремонт: меняем все - и напольное покрытие, и потолки, и стены, и мебель", - отметил Александр Карпицкий.

Мощность отделения - 45 коек - останется прежней. Зато существенно улучшатся условия пребывания пациентов и работы медиков. Здесь будет увеличено количество кислородных точек, что актуально в условиях пандемии, появятся палаты повышенной комфортности.

В планах на этот год также отремонтировать своими силами резервный, седьмой этаж терапевтического корпуса больницы, куда обычно временно переводят разные отделения. После этого туда планируется переселить отделение челюстно-лицевой хирургии, которое сейчас делит площади с лоротделением.

Преобразится и сам фасад семиэтажного терапевтического корпуса. Его тепловая реабилитация включена в инвестиционную программу облисполкома на 2021 год. На эти цели запланировано выделить Br1,6 млн. "Проект мы сделали в прошлом году за собственные деньги. Здание 1990 года постройки имеет непрезентабельный вид из-за того, что начала отваливаться плитка, которой оно обложено. Кроме того, мы делали замеры специальными приборами - идет большая утечка тепла. Поэтому проект своевременный. Надеемся его начать и завершить в течение года", - сказал главврач клиники.

Главное медицинское учреждение области также намерено продолжить участие в программе трансграничного сотрудничества "Польша-Беларусь-Украина" на 2021-2027 годы. "Мы уже заключили договор с Бяла-Подляским госпиталем о взаимном сотрудничестве и формировании нового проекта для участия в этой программе. Предварительно по видеосвязи согласовали с польскими коллегами основу нового проекта. Он будет касаться организации кратковременной медицинской помощи пациентам. Планируем за счет этой программы изменить наше приемное отделение - сделать его более современным, для того чтобы улучшить условия оказания амбулаторной помощи", - дополнил Александр Карпицкий.

Как показывает практика, примерно треть пациентов, которые поступают в областную клиническую больницу, нуждаются в амбулаторной помощи.-0-

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