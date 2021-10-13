Обновленные палаты для ветеранов войны и труда откроют в ноябре в четырех ЦРБ Витебской области

13 октября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В четырех центральных районных больницах (ЦРБ) Витебской области к ноябрю 2021 года модернизируют палаты для ветеранов войны и труда, работа ведется на средства Белорусского фонда мира. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила председатель правления Витебского областного отделения ОО "Белорусский фонд мира" Татьяна Туманова.

Работа уже начата в ЦРБ в Глубоком, Ушачах, Орше и Докшицах. В ноябре обновленные палаты торжественно откроют. "Они будут оснащены современным медицинским оборудованием и необходимой бытовой техникой. Кроме новых кроватей и тумбочек, ветераны войны и труда смогут пользоваться холодильником и телевизором, что повысит комфорт пребывания в учреждении здравоохранения. Мы планируем открыть в этих четырех ЦРБ по четыре палаты", - рассказала Татьяна Туманова.

Руководитель областного отделения добавила, что Фонд мира по согласованию с главным управлением по здравоохранению облисполкома до 9 мая 2022 года планирует оборудовать как минимум по одной такой палате в каждой районной больнице Витебской области. Однако и после празднования Дня Победы работа по увеличению количества палат продолжится. "Главная задача для медиков и Фонда мира - забота о старшем поколении, которое ковало победу на фронтах Великой Отечественной войны и после нее в мирное время - на предприятиях и организациях области. Ветераны войны и труда и в больнице должны чувствовать себя как дома, чтобы лечение проходило эффективно", - подчеркнула Татьяна Туманова.-0-