Обновленный роддом в Могилеве сможет принимать 3,5 тыс. рожениц в год

26 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Обновленный роддом Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи примет первых рожениц уже в начале ноября. Об этом сегодня на городском субботнике корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко.

"Благодаря инициативе государства, руководству области и подвигу строителей, которые в кратчайшие сроки провели реконструкцию учреждения здравоохранения, Могилевский областной родильный дом примет первых рожениц уже в начале ноября", - сказал он.

По словам Валерия Малашко, современное оборудование и передовые технологии - все это направлено на то, чтобы женщина смогла получить своевременную помощь, особенно в сложных случаях. Например, врачи смогут помочь младенцам с экстремально низкой массой тела. "Это все будет требовать уникальных медицинских технологий. Роддом - это не только стены, но и целый ряд процедур, которые помогут сохранить жизнь и здоровье женщинам и их малюткам", - подчеркнул он.

Роддом в Могилеве - это перинатальный центр III уровня, который будет обслуживать не только город, но и половину области, он рассчитан на 3,5 тыс. рожениц в год. Среди нововведений стоит отметить индивидуальное ведение родов, возможность нахождения семьи вместе в послеродовой период, наличие палат для партнерских родов. Оборудованы помещения для вертикальных родов и ведения потужных периодов в джакузи.

"Этот родильный дом сдается последним в Беларуси. У нас была возможность посмотреть на опыт других областей, взять от них все самое лучшее и внедрить это в работу нашего роддома. Полностью обновлена техническая база. На данный момент на оборудование было потрачено свыше Br10 млн. Пересмотрены варианты размещения в общих палатах: вместо пяти человек теперь это всего две женщины и их младенцы", - рассказал главный врач Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи Павел Ореховский.

Кроме того, в этом году в Могилевской области планируется сдать ряд важных социальных объектов, один из которых - Осиповичская центральная районная больница. "Больница в Осиповичах, один из блоков которой запустят в ближайшее время, будет соответствовать всем стандартам современной медицины. Хирургический блок, реанимация - все это будет оборудовано по последнему слову техники. Здесь же откроется отделение гемодиализа, которое сможет оказывать медицинскую помощь не только жителям Осиповичского района, но и всего региона в целом", - поделился планами Валерий Малашко.

Сегодня в Могилеве прошел областной субботник. Руководство области и города вместе с депутатским корпусом трудились на территории роддома. Активное участие в уборке приняли сотрудники учреждений здравоохранения Могилева. Высадили деревья, убрали строительный мусор и листья, а также навели порядок в помещениях внутри родильного дома.-0-