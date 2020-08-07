Обновленный школьный бассейн открыли в Могилеве

7 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В средней школе №18 в Могилеве открыли обновленный бассейн. Ремонтные работы длились около пяти месяцев, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор учреждения образования Сергей Бонич.

"Работы по ремонту бассейна начались в апреле. В раздевалках, помещении бассейна и в самой чаше заменили плитку. Установили новую электронную систему водоподготовки и вентиляции с кондиционированием. Это поможет поддерживать необходимый микроклимат, соответствующий требованиям санитарных служб, - рассказал директор школы. - Кроме этого, сделали ремонт в двух раздевалках спортивного зала: заменили плитку, установили новую сантехнику. Могилевский облисполком подарил нам специальные кабинки для переодевания, горисполком - подводный пылесос".

Финансировался проект из областного и городского бюджетов. На ремонт было затрачено чуть более Br1 млн.

"Бассейн посещают ученики нашей школы по учебной программе, здесь же проходят занятия по плаванию для учащихся учреждений образования района, - отметил Сергей Бонич. - Также здесь тренируются ребята из городской и областной ДЮСШ (плавание, триатлон). Наш бассейн единственный в области, где проходят тренировки по водному поло. До 19.00 в нем занимаются дети. После 19.00 посетить бассейн может любой желающий на платной основе. Есть группы по обучению плаванию".

В школе бассейн стандартный - 25 м. После реконструкции вместо четырех дорожек стало пять. Уже в начале октября обновленный бассейн примет крупный турнир по водному поло на призы Игоря Бычкова. Предполагается, что соревнования будут международными.

В торжественном открытии бассейна приняли участие представители Могилевского областного и городского исполкомов, областного и городского советов депутатов, строительных организаций, администрация Октябрьского района и школы, жители микрорайона и молодежь. Как рассказал председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев, бассейн в СШ №18 был единственным в городе, который необходимо было отремонтировать. "Весной приняли решение, что в новом учебном году у детей должен быть современный спортивный комплекс, - подчеркнул он. - Реконструкцию бассейна провели в сжатые сроки. Теперь наши дети смогут заниматься и тренироваться в комфортных условиях. Такая же возможность будет и у взрослых - в вечерние часы каждый сможет прийти и поплавать здесь".-0-

Фото Олега Фойницкого