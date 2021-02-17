Оборудование для фотофиксации появилось у криминалистов Могилевской области

17 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Смартфоны для фотофиксации мест происшествий и передачи следовой информации появились у экспертов-криминалистов управления Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила главный специалист по работе со СМИ управления Ирина Рачковская.

"Более года такие смартфоны проходили тестирование во всех межрайонных отделах Госкомитета Могилевской области и дали положительные результаты. В частности, использование новых технических средств будет способствовать более оперативному установлению круга лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления", - отметила Ирина Рачковская.

Эксперты-криминалисты привлекаются следственно-оперативной группой для участия в осмотрах мест происшествий. "Среди задач, которые стоят перед экспертами комитета, - проведение фото- и видеофиксации на месте происшествия, а кроме этого - обнаружение и изъятие следов и различных объектов. Самыми информативными следами являются отпечатки рук - именно по ним с помощью автоматизированной дактилоскопической идентификационной системы (АДИС) эксперты ГКСЭ устанавливают лиц, которые могут быть причастны к происшествию. Важным фактором в процессе работы со следами рук является оперативность. Имея в арсенале технических средств смартфон, специалист передает следовую информацию в отдел криминалистических учетов управления ГКСЭ по Могилевской области еще на этапе проведения осмотра места происшествия", - рассказала Ирина Рачковская.

После этого к работе подключается судебный эксперт областного управления, который вводит в базу АДИС и проверяет следы по массиву имеющихся дактилоскопических карт, и в случае идентификации изъятого следа передает данные о личности гражданина следственно-оперативной группе. Сотрудники правоохранительных органов проверяют установленное лицо на причастность к совершению данного преступления. "Нередко именно благодаря идентификации экспертами ГКСЭ следов рук, изъятых на месте происшествия, удается установить подозреваемое лицо по горячим следам", - отметила главный специалист.-0-