Общественная приемная будет работать при Гомельском облисполкоме

11 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. При Гомельском областном исполнительном комитете будет работать общественная приемная, в которой можно оставить предложения к обсуждению на Всебелорусском народном собрании, по совершенствованию национального законодательства, сообщили БЕЛТА в облисполкоме.

"2021 год будет ознаменован важнейшим событием в жизни нашей страны: представители всех регионов Беларуси - люди разных социальных групп, профессий и возрастов - обсудят актуальные вопросы жизни государства и общества, подведут итоги прошедшей пятилетки, выработают направления стратегии дальнейшего развития республики на Всебелорусском народном собрании. Жители Гомельской области могут принять участие в общественном обсуждении, подготовке предложений по совершенствованию национального законодательства", - отметили в облисполкоме.

Предложения можно будет оставить в общественной приемной во вторник и четверг с 16.00 до 18.00 по адресу: Гомель, пр. Ленина, 2, каб. 106. Мнения, инициативы в указанное время принимаются как лично, так и по телефону 8 (0232) 33-12-37.

С графиком работы общественной приемной можно ознакомиться на официальном сайте облисполкома в разделе "Общественная приемная". 12 ноября проведет прием председатель областной организации РОО "Белая Русь", директор Гомельского филиала РУП "Белпочта" Галина Терещенко. -0-