Общий уровень преступности в Минске за полугодие снизился на четверть

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общий уровень преступности в Минске за первое полугодие снизился на 25,3%. Такие данные привел прокурор столицы Олег Лаврухин на коллегии городской прокуратуры, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минска.

По словам Олега Лаврухина, благодаря мерам прокурорского надзора в январе - июне 2020 года удалось улучшить состояние законности в регионе. В частности, мероприятия по профилактике противоправных деяний позволили сократить количество тяжких и особо тяжких преступлений на 33,6%. Уменьшилось число убийств, преступлений против половой неприкосновенности, грабежей, краж, хулиганств и коррупционных деяний, снизился уровень групповой и подростковой преступности.

Вместе с тем увеличилось количество людей, погибших от преступных посягательств. Чаще фиксировались умышленные причинения тяжких телесных повреждений, включая и те, которые повлекли смерть потерпевших. Незначительно, но возросло количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

В связи с этим прокурор города Минска потребовал проверить ход реализации комплексного плана по профилактике преступлений в столице на 2020 год, а также мероприятий, цель которых - не допустить гибели граждан от внешних причин и ресоциализировать людей, ведущих асоциальный образ жизни.

Прокуроры дополнительно ориентированы на усиление надзора за исполнением законодательства в сфере экономики, при расходовании бюджетных средств, выделенных на реализацию государственных и инвестиционных программ, а также законодательства о борьбе с коррупцией, об обеспечении общественной безопасности и др.-0-