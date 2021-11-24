Обустройство дорог и устранение недостатков строительства: Мартынюк провел личный прием в Быхове

24 ноября, Быхов /Корр. БЕЛТА/. Обустройство дорог, работа передвижного отделения почты и устранение недостатков строительства квартиры в жилом доме - с такими вопросами на личный прием граждан к помощнику Президента - инспектору по Могилевской области Леониду Мартынюку обратились жители Быховского района и города Бобруйска, передает корреспондент БЕЛТА.

Так, среди обратившихся была жительница Быхова, которая рассказала, что одно из строительных предприятий с 2012 года отказывается исправлять недостатки, допущенные при строительстве квартиры для многодетной семьи. Женщина отметила, что до сих пор не установлен и не подключен газовый котел, не исправлена работа вытяжной системы в кухне и санузле, не в полной мере проведены отделочные работы.

Еще один вопрос, с которым обратилась жительница агрогородка Холстово Быховского района, - обустройство подъезда от трассы к кладбищу в деревне Людков. Женщина рассказала, что работы там производились, однако она считает их недостаточными для удобного проезда. Заявительница также рассказала, что необходимо совершенствовать работу передвижного отделения почты, которое обслуживает агрогородок Холстово. В нем или у почтальона можно производить оплату за ЖКУ. Однако при оплате у почтальона за данные операции берут дополнительную комиссию. Жителям объявили, что с 1 января 2022 года такие услуги можно будет оплатить только у почтальона за дополнительную плату. С таким решением женщина не согласна.

Бобруйчанин, который обратился за помощью к Леониду Мартынюку, арендует водный объект вблизи деревни Никоновичи Быховского района. В сентябре здесь произошел порыв металлической решетки и около 4,5 т рыбы ушло в мелиоративную систему. Мужчина попросил разрешить отлов рыбы в мелиоративной системе на законных основаниях.

Леонид Мартынюк подчеркнул, что все вопросы, озвученные во время личного приема граждан, будут взяты на контроль и детально проработаны.-0-