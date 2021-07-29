Обжиг-шоу "Огненная скульптура" пройдет в Бобруйском районе 31 июля

29 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Обжиг-шоу "Огненная скульптура" пройдет 31 июля в Бобруйском районе. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал художник-керамист и художественный руководитель международного пленэра по керамике "Арт-Жыжаль" Валерий Колтыгин.

Огненное зрелище станет одним из этапов пленэра, который в 17-й раз стартовал на берегу Березины. Зрителям представится возможность понаблюдать за творчеством художников-керамистов и вживую увидеть обжиг их совместной работы - двухметровой сказочной фигуры лешего. Персонаж для обжига выбран неслучайно: его определила тема пленэра - "Фольклор и мифология в искусстве современной керамики". Несмотря на то, что процесс займет чуть более получаса, впечатления от увиденного сохранятся надолго, уверен Валерий Колтыгин.

Обжиг-шоу начнется в 22.00. Местом проведения станет база отдыха "Вербки" гостиничного комплекса ОАО "ФанДОК" (Бобруйский район). Увидеть уникальный процесс обжига сможет каждый желающий. Подвозить бобруйчан к месту проведения мероприятия будет автобус, отправляющийся с остановки общественного транспорта "Дом связи". Время отправления туда - 21.30, обратно - 23.00. Ориентировочная стоимость проезда составит Br2,5 в одну сторону.

В этом году в международном пленэре по керамике "Арт-Жыжаль" принимают участие 17 профессиональных художников-керамистов из Беларуси, Грузии, Молдовы, Перу, России и Украины. Основным направлением пленэра выбрана современная декоративная пластика в художественной авторской керамике. В своих работах керамисты воплотят не только творческие задумки, но и продемонстрируют разнообразие технологических процессов при изготовлении таких изделий.

Пленэр стартовал 17 июля и завершится 2 августа открытием в Бобруйском художественном музее итоговой выставки "Искусство живого огня". Ознакомиться с ней можно будет до 30 сентября. Аналогичные экспозиции пройдут до конца года в Могилеве и Минске.-0-