Офис почетного консула Российской Федерации открылся в Витебске

14 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Почетным консулом Российской Федерации в Витебске и Витебской области стал генеральный директор СООО "Белвест" Юрий Суманеев, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Субботин

Неразрывная связь Беларуси и России наблюдается не только в экономике, культуре, науке, но и в человеческих взаимоотношениях, которые укрепляют фундамент межгосударственного сотрудничества. Такая мысль прозвучала на открытии офиса почетного консула России в Беларуси. Юрий Суманеев, которому было поручено занять должность почетного консула, будет представлять интересы региона в делах совместного развития давних стран-союзниц, а также решать вопросы россиян, проживающих в области. "Витебск станет одной из важных точек приложения наших двусторонних дипломатических отношений и присутствия Российской Федерации в братской нам Беларуси, и в частности в Витебской области. Уверен, что работа у Юрия Суманеева как почетного консула будет очень полезной, принесет много хорошего жителям всей области: и российским гражданам, и гражданам Беларуси", - подчеркнул посол России в Беларуси Евгений Лукьянов.

Евгений Лукьянов

Юрий Суманеев

Юрий Суманеев отметил: консульство было организовано благодаря усилиям российской дипломатии и пониманию белорусской стороной поставленных перед почетным консулом задач. "Важным вектором работы консула является развитие и укрепление деловых, культурных, научных и общественных связей. В нашем регионе это особенно актуально, так как он граничит с Россией. Нас связывает общность исторического, национального и культурного наследия. В последние десятилетия история накрепко связала наши народы. Одной из основных задач является сохранение памяти народов о трагичных военных событиях прошлого века. Совместная деятельность по выявлению имен героев войны, установлению мест их гибели и захоронения уже проводится. Мы имеем очень похожую ментальность, языки, а практическая деятельность в данном направлении должна еще больше способствовать развитию связей между нашими государствами, установлению высокого уровня доверия граждан наших стран. Уверен, что смогу на данном поприще всячески этому способствовать", - добавил почетный консул.-0-

Фото Александра Хитрова