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10 декабря 2021, 18:34

Огней стало еще больше: в Гомеле зажгли новогоднюю иллюминацию и красавицу-елку

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10 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле зажгли новогоднюю иллюминацию. Под аплодисменты и улыбки горожан засияли огни главной елки области, передает корреспондент БЕЛТА.

Традиционно заветные слова произнесли гомельчане во время общегородской акции "Зажигаем елку вместе". Пиксельная красавица засияла по-новому. В этом году интерактивный наряд главной елки дополнили пять новых программ.

К этому ритуалу заметно преображается главная площадь областного центра. Здесь вырастает сказочный городок с зонами для детей, аттракционами, фуд-кортами, торговыми домиками.

К привычным объектам каждый год добавляют что-то новенькое. Так, над зимним садом появился светящийся купол из 180 гирлянд. Его венчает звезда. Необычайное сияние создают 27 тыс. светодиодов. А у областного драмтеатра разместилась инсталляция в виде короны из полупрозрачных арок. Новый очаг сияния и в сквере Кирилла Туровского. Здесь зажглась 16-метровая арка высотой 5 метров.

Праздничное настроение задавали главные новогодние герои. Прибыл на лимузине и Дед Мороз. Волшебник не скупился на теплые слова, объятия и улыбки, позировал для селфи с гостями праздника, в том числе из теплых стран.

"Мы в восторге от этого калейдоскопа огней. Всегда приходим, чтобы всем городом зажечь огни самой главной елки. Свою квартиру уже украсили. С нетерпением ждем Нового года", - поделилась Елена Николаевна с пятилетним внуком Ванечкой.

Увлечена фотопроцессом семья Киселевых. "Наверное, уже всю память мобильного заполнили фотографиями. Столько красоты - как не сделать селфи! Заряжаемся позитивом на все праздники", - призналась мама Ольга.

Всего в Гомеле задают настроение 22 елки, установленные городскими властями. Также атрибуты Нового года становятся центром украшения у территорий предприятий и организаций.

Гомель уже засиял сотнями тысяч огней. Улицы, скверы и площади областного центра приобрели праздничный антураж. Полумиллионный город постепенно погружается в предпраздничные хлопоты.-0-

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