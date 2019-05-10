Огонь эстафеты "Пламя мира" сплавится на байдарке по Августовскому каналу

10 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Огонь эстафеты "Пламя мира" к II Европейским играм пройдет шлюзы Августовского канала на байдарке. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик, передает корреспондент БЕЛТА.

Августовский канал станет одним из этапов эстафеты "Пламя мира" по территории Гродненской области. "Огонь прибудет в регион 18 мая. На площади Ленина состоится масштабный концерт, после которого будет дан старт эстафеты в области", - сказал Олег Андрейчик.

Маршрут эстафеты пройдет по восьми районам области. Одним из первых "Пламя мира" встретит Августовский канал. Здесь часть маршрута пройдет по воде: один из факелоносцев проплывет по каналу на байдарке или другом маломерном судне. Преодолеет огонь и несколько самых известных шлюзов канала. Эстафету примет также представитель такого вида спорта, как скандинавская ходьба, - соревнования по ней в районе Августовского канала проходят регулярно.

"Маршрут эстафеты "Пламя мира" по Гродненской области проложен таким образом, чтобы максимально продемонстрировать самобытность региона, его главные достопримечательности и значимые объекты. Помимо Августовского канала огонь побывает, например, на Шведской горе в Волковыске, в СПК "Прогресс-Вертелишки", Мирском замке, на известных предприятиях в Лиде, Волковыске, Березовке, Гродно и даже на Белорусской АЭС", - рассказал Олег Андрейчик.

Факелоносцами в Гродненской области станут 46 человек. Это люди, добившиеся известности, прославившиеся своими достижениями в разных сферах от спорта и творчества до промышленности и сельского хозяйства. Участниками эстафеты станут олимпийский чемпион Мюнхена-1972, баскетболист, автор легендарного паса через всю площадку на последних секундах финала с командой США Иван Едешко, прославленная гимнастка, олимпийская чемпионка 1964 года Елена Волчецкая и другие.

На пути эстафеты запланированы встречи, концерты, другие массовые мероприятия. Подготовка к приему "Пламени мира" в регионе вышла на заключительный этап, определены маршруты и графики. Продолжается в регионе и установка тематических баннеров и растяжек, рассказывающих о II Европейских играх.

Огонь будет путешествовать по Гродненской области по 23 мая. Дальше эстафета отправится в путь по Витебской области.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.-0-