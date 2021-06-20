Огонь талантов и сила памяти - молодежная неделя стартует в Гомельской области

20 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Молодые люди Гомельской области готовят насыщенную программу к республиканской Неделе молодежи, которая пройдет с 21 по 27 июня, сообщили БЕЛТА в обкоме БРСМ.

По всей республике планируется ряд мероприятий, которые станут хорошим поводом для молодежи проявить таланты. На протяжении семи дней юноши и девушки во всех уголках страны будут объединены слоганом "Время выбрало нас".

Программа каждого дня будет связана с определенной темой. "Неделя молодежи призвана придать новый импульс молодежному движению страны. И мы наполним ближайшие семь дней яркими событиями и масштабными мероприятиями. Мы предложим молодым людям ряд инициатив, в которых они смогут проявить свои лучшие качества и показать разносторонние таланты", - рассказали в обкоме БРСМ.

Понедельник, 21 июня, объявлен молодежным днем здоровья и спорта. На старте недели дадут отмашку интернет-челленджу "Народная зарядка". Ребята со всего региона снимут свои упражнения на видео и небольшие ролики разместят в социальных сетях с хештегом #Народнаязарядка.

Второй день, 22 июня, совпадает с 80-летием начала Великой Отечественной войны. И молодежь юго-востока страны присоединится к республиканскому патриотическому проекту "Память сердца". Сотни лампадок зажгут у памятников и обелисков, возложат цветы, почтят память погибших минутой молчания.

В среду, 23 июня, сила молодежи будет направлена на благоустройство. В центре внимания участников проекта БРСМ «#раЗАм з бацькамі» и волонтеров "Доброго сердца" детская инфраструктура во дворах. Задумка - в совместной работе взрослых и детей на дворовых площадках. Инициативу молодежи поддержат также организации ЖКХ области.

Четверг, 24 июня, объявлен днем добра. "В этот день пройдет областной этап республиканской межконфессиональной благотворительной акции "Восстановление святынь Беларуси. Нас объединяет история и вера". Объектами молодежной заботы станут Храм преподобного Сергия Радонежского и Храм Святой Живоначальной Троицы в Гомеле", - отметили в областном комитете БРСМ. Волонтеры движения БРСМ "Доброе сердце" обустроят земельный участок на территории храма и за его пределами, покрасят скамейки, приведут в порядок клумбы, окажут посильную помощь.

Пятница, 25 июня, будет насыщена трудовыми акциями "#ЗаДело!" в рамках республиканского проекта "Парк семейных деревьев". Ребята благоустроят высаженные ранее семейные аллеи.

В Калинковичах состоится областной этап республиканского семейного сельскохозяйственного проекта "Властелин села". Его программа включит четыре конкурсных испытания. Каждая семья представит свою экспозицию "Хобби-бум" с демонстрацией интересов, увлечений и достижений всех членов. Быстроту, слаженность действий, правильность выполнения заданий участники проявят на спортивной эстафете "Мы ловкие и смелые, дружные, умелые". Творческий ракурс раскроет конкурс-презентация семейного обряда "Единство и связь поколений". Каждая семья презентует существующий, характерный исключительно для данной семьи, ее рода или региона семейный обряд, праздник или сложившуюся добрую традицию, передающуюся по наследству, продемонстрирует семейный талисман, символ рода. Презентацией семейных традиций, быта и отдыха, сельскохозяйственного подворья, построек, декоративно-архитектурных форм на приусадебном участке станет видеоролик "Вялiкая мы сiла раЗАм".

Завершит неделю областной тур фестиваля-конкурса молодежного творчества "Огонь молодежных талантов". На летней эстраде в центральном парке Гомеля пройдет отбор участников на День молодежи в рамках XXX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".-0-